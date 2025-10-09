Reconocidos locutores colombianos dijeron todo esto sobre Costa Rica

Los locutores Roberto Cardona (der.) y Juan Felipe Flórez conversaron sobre expresiones latinas e hicieron un comentario especial sobre Costa Rica.

Los reconocidos locutores colombianos Roberto Cardona y Juan Felipe Flórez, conocido como Pipe en el programa Impresentables de la emisora Los 40, expresaron su cariño por Costa Rica durante una transmisión en vivo.

Durante el programa lanzaron una consulta al público: “¿Cuáles expresiones resumen tranquilidad, paz, pureza o calma?”. Entre las respuestas destacaron “chiliarse”, “ponchaíto” y “parcharse”.

Pipe comentó: “Yo me tiro más internacional. Hay una que no se menciona mucho y me parece muy bacana porque encierra todo: ‘Pura vida’”. De inmediato, Cardona le respondió: “Ah, costarricense”.

LEA MÁS: Influencer colombiano reveló el millonario monto que le pagaron en el país: ‘Costa Rica está desesperada porque vuelva’

El locutor agregó que la expresión aplica para todo, desde responder un “¿cómo estás?” hasta un “¿qué tal todo?... Tienen una vaina”, de manera positiva, demostrando su gusto por la manera de hablar.

Más adelante, abordaron un tema muy comentado últimamente: el acento tico. “Poco se habla de la delicia del acento de Costa Rica... imposible de imitar”, afirmaron. Ambos coincidieron en que es uno de sus acentos favoritos.

También destacaron la cercanía entre Colombia y Costa Rica, así como la belleza de las playas nacionales, entre ellas Tamarindo, y afirmaron que el café del país es delicioso.