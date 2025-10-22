Viva

Reconocido chef renuncia a cocinar para el príncipe William por este curioso y estricto pedido

En 2023, Saulo Jennings cocinó para el rey Carlos III durante la fiesta previa a su coronación donde presentó platos amazónicos tradicionales

Por Fiorella Montoya y O Globo / Brasil / GDA
El chef Saulo Jennings rechazó preparar la cena del príncipe William en Brasil al no permitirse usar pescado ni productos animales.
El chef Saulo Jennings rechazó preparar la cena del príncipe William en Brasil al no permitirse usar pescado ni productos animales. (Instagram: Saulo Jennings/Instagram: Saulo Jennings)







