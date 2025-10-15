Randall ‘Chiqui’ Brenes anuncia que se casará en el 2026; esto fue lo que dijo el exfutbolista

Randall Brenes y su novia Sharon Araya anunciaron su matrimonio para el 2026.

El exfutbolista del Club Sport Cartaginés, Randall ‘Chiqui’ Brenes, anunció en el programa De boca en boca que en 2026 tomará una decisión que cambiará su vida y lo tiene lleno de felicidad: su matrimonio.

El ahora participante del programa de Teletica, Mira quién baila, se casará el próximo año con su novia, Sharon Araya.

Ambos señalaron que aún no deciden cómo realizar la ceremonia. “Hay varias ideas, pero lo importante es algo que siempre he dicho, y es que estamos conscientes de que queremos estar juntos por mucho tiempo. Para nosotros es importante darle todavía un poco más de formalidad a nuestro compromiso”, afirmó el exbrumoso.

Contaron que sus familias están encantadas con la noticia y celebran que pronto serán los Brenes Araya. Randall comentó que los gritos que se escuchan en cada gala del programa provienen de sus cuñadas, quienes son sus “fans número 1”.

La sorpresa es que la boda no será en Cartago. Muy pronto revelará más detalles sobre la celebración.