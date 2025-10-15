Viva

Randall ‘Chiqui’ Brenes anuncia que se casará en el 2026; esto fue lo que dijo el exfutbolista

El participante de ‘Mira quién baila’, de Teletica, adelantó que la boda será en un lugar sorpresa

Por Fiorella Montoya
Randall Brenes y su novia Sharon Araya anunciaron su matrimonio para el 2026.
Randall Brenes y su novia Sharon Araya anunciaron su matrimonio para el 2026. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







