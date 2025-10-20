Viva

¿Randall Brenes o Daniel Montoya? Este fue el tercer eliminado en ‘Mira quién baila’

La competencia de Teletica despidió a su tercer participante. El cartaginés se suma a Ivonne Cerdas y Thais Alfaro

Por Fiorella Montoya
19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
El exfutbolista Randall Brenes y el humorista Daniel Montoya disputaron la nominación en 'Mira quién baila'. XX se despidió de la pista. (Lilly Arce)







