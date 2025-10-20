¿Randall Brenes o Daniel Montoya? Este fue el tercer eliminado en ‘Mira quién baila’

El exfutbolista Randall Brenes y el humorista Daniel Montoya disputaron la nominación en 'Mira quién baila'. XX se despidió de la pista.

La competencia de Mira quién baila (MQB) continúa elevando su nivel y dejando fuera a algunas de las figuras más queridas del ámbito nacional. En la gala de este domingo 19 de octubre, el público y los jueces decidieron que Randall Brenes fuera el tercer participante eliminado del programa de Teletica.

Brenes, perdió el duelo de votación frente a Daniel Montoya, con quien compartía la zona de riesgo desde la gala anterior; tanto Daniel como Randall ya habían estado nominados. Ambos se presentaron con coreografías llenas de energía y emoción, pero el apoyo del público marcó la diferencia.

Como parte del formato, Randall Brenes donará $3.000 a la causa social que representó durante su paso por el concurso. Por su parte, Montoya continuará en la competencia con el objetivo de alcanzar el gran premio de $15.000, que también se destinará a una organización benéfica.

Con esta eliminación, Mira quién baila suma ya tres figuras que dejaron la pista. En la tercera gala, la exreina de belleza Ivonne Cerdas fue la primera en salir, mientras que la periodista Thais Alfaro lo hizo en la cuarta.

Quienes continúan en competencia aparte de Montoya, son: Ítalo Marenco, quien se dejó los $1.000 de la noche por ser la pareja WAO junto a Lucía Jiménez. También avanzan: Ericka Morera, Jeff On, Mariana Uriarte, Katherine Campbell y Neto Rangel.