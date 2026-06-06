Rafa Pérez, de Repretel, sorprende con declaración de amor a su novia Mahyla Roth: ‘Gracias por permitirme caminar a tu lado’

Rafa Pérez celebró el año de reinado de su novia Mahyla Roth con un emotivo mensaje.

Rafa Pérez, reconocido periodista de Repretel, dedicó un emotivo video a su novia, la Miss Universo 2025 Mahyla Roth, con motivo de la entrega de su corona a una nueva reina.

“Me siento feliz, orgulloso, emocionado y profundamente agradecido de haber podido ser testigo de algo tan especial. Verte cerrar un sueño que comenzaste a construir desde niña, una meta que llevabas en el corazón desde hace años y que sinceramente creo que cumpliste de una manera mucho más grande de lo que incluso vos misma imaginaste”, narró en redes sociales el presentador de Giros.

Además, dio a conocer que vivió este sueño en primera fila: a Pérez se le vio en cada presentación importante de Roth como reina de belleza e incluso viajó a Tailandia para apoyarla en el certamen internacional.

“Gracias por permitirme caminar a tu lado, por dejarme apoyarte y además por darme la oportunidad de compartir con vos una etapa tan importante en tu vida. Y ojalá la vida me siga regalando la posibilidad de acompañarte en muchos sueños más”, dijo.

Rafa también mencionó que considera que Mahyla debió llegar aún más lejos, pero hay situaciones que se salen de las manos.

“Sinceramente, creo que estabas para muchísimo más, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos y forman parte de factores externos. Sin embargo, para mí eso nunca va a cambiar; una verdad que tengo muy clara: siempre vas a ser la mujer más hermosa del mundo entero”.

En el video, que es una amplia declaración de amor, agradeció a quienes le brindaron cariño a su novia y habló de su futuro.

“Lo mejor de tu historia todavía está por escribirse. Siempre lo mejor está por llegar”, finalizó.