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Rafa Pérez, de Repretel, sorprende con declaración de amor a su novia Mahyla Roth: ‘Gracias por permitirme caminar a tu lado’

El presentador de Giros repasó la aventura que vivieron juntos el último año en medio del Miss Universo Costa Rica

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Por Fiorella Montoya
Rafa Pérez celebró el año de reinado de su novia Mahyla Roth con un emotivo mensaje.
Rafa Pérez celebró el año de reinado de su novia Mahyla Roth con un emotivo mensaje. (captura de pantalla/captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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