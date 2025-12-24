¿Quiere ir a El Salvador para ver a Shakira en concierto? Esto le costaría el viaje desde Costa Rica

Shakira lanzó su gira 'Las Mujeres ya no Lloran' en Barranquilla, Colombia, en febrero de 2025. La colombiana dará cinco conciertos en El Salvador, de los cuales solo dos tienen entradas disponibles.

Aunque hubiese sido agradable escuchar Antología en el Estadio Nacional, ya es oficial que Shakira no se presentará en Costa Rica. Sin embargo, no todo está perdido, la colombiana eligió a El Salvador como la sede centroamericana para una serie de cinco conciertos, y por su cercanía geográfica a nuestro país, todavía hay esperanza de que los ticos la vean en vivo.

De las cinco fechas de la gira Las mujeres ya no lloran en El Salvador, dos de ellas todavía tienen entradas disponibles, por lo que La Nación hizo una revisión general de precios de entradas, vuelos y hospedajes con el fin de estimar cuánto podría costar asistir a los espectáculos en San Salvador.

Eso sí, conviene recordar que este ejercicio es un estimado, y entre más se acerque la fecha del evento, más volátiles podrían ser las tarifas.

Primer paso: comprar entradas

Los conciertos de Shakira en El Salvador que todavía no están agotados se realizarán el 7 y 8 de febrero de 2026, ambos a las 8:30 p. m., en el Estadio Jorge “Mágico” González.

Los boletos para estos espectáculos ya están a la venta en el sitio web de Fun Capital. En ese enlace se debe crear una cuenta, elegir la localidad y la cantidad de entradas deseadas, para después completar el proceso mediante el pago en línea.

Para ambas fechas aún quedan tiquetes en las localidades de VIP ($150), tribuna baja ($115), tribuna alta ($90), preferencial ($90) y general ($70).

No obstante, tome en cuenta que estas dos presentaciones fueron habilitadas el lunes 22 de diciembre y es probable que los tiquetes se agoten en los próximos días.

Shakira ha realizado una serie de conciertos masivos en Latinoamérica a lo largo del 2025. (@Shakira/Instagram)

Segundo paso: reserve los vuelos

Con la entrada del concierto asegurada, se debe ajustar el itinerario del viaje. Si su intención es asistir al concierto del sábado 7 de febrero y viajar con calma, puede optar por permanecer dos noches en San Salvador.

En ese caso, una opción consiste en volar desde Costa Rica el viernes 6 de febrero y regresar al país el domingo 8.

Según plataformas como Google Flights, el paquete más conveniente para esas fechas lo ofrece la aerolínea Avianca, con un vuelo directo que despega a las 4:30 p. m. del viernes y un regreso programado para las 10:10 a. m. del domingo. Cada trayecto tiene una duración aproximada de una hora y 15 minutos, con un costo de $320 ida y vuelta.

Para quienes prefieran una visita más breve y evitar solicitar vacaciones, también es viable pasar solo una noche en San Salvador. Esta alternativa implica viajar el mismo día del concierto y regresar al siguiente.

Por ejemplo, el sábado 7 de febrero, Avianca ofrece un vuelo que sale a las 9:35 a. m. con un regreso previsto para el domingo a las 10:10 a. m. El costo de ese paquete aéreo es de $390.

Al elegir esta modalidad, resulta indispensable confirmar que el lugar de hospedaje admita el check in a la hora de llegada, así como verificar con antelación el horario de apertura de puertas del estadio, con el fin de evitar contratiempos.

Además, si bien ambas opciones de vuelos incluyen equipaje de mano, quien requiera una maleta adicional debe pagar $71,9 adicionales por trayecto.

San Salvador será el epicentro de cinco conciertos de Shakira, los cuales se realizarán en febrero del 2026.

Tercer paso: asegure el hospedaje

La oferta de alojamiento en San Salvador es amplia y se adapta a distintos presupuestos. Es posible optar por un hostal, con habitaciones compartidas, o reservar un hotel con desayuno incluido.

Para una estadía de dos noches en la capital salvadoreña, la plataforma Booking.com reporta hoteles en las cercanías del estadio, algunos a distancia ‘caminable’, con precios que van desde los $87 hasta los $162. Las tarifas varían según la categoría del establecimiento, las comodidades y servicios adicionales.

En contraste, las alternativas más económicas suelen encontrarse en Airbnb, donde se ofrecen hostales o apartamentos de menor tamaño. En estos casos, los precios van desde los $68 hasta los $130, en función de si se trata de una habitación con áreas compartidas o de una vivienda privada.

Para quienes opten por viajar solo una noche, existen opciones que rondan entre los $30 y los $70, tanto en apartamentos como en hoteles ubicados en zonas céntricas de la ciudad.

Esto cuesta viajar desde Costa Rica para el concierto de Shakira

En términos generales, una persona que opte por viajar una sola noche a El Salvador sin equipaje, hospedarse en un hostal e ingresar con la entrada más económica al concierto, estaría desembolsando alrededor de $490.

Según el tipo del cambio del dólar del martes 23 de diciembre, ese monto equivale aproximadamente a ¢240.000.

En contraste, quien lleve maleta y prefiera una estadía de dos noches en un hotel lujoso, con la entrada más cara al espectáculo, asumiría un gasto cercano a los $775 o ¢380.000.

A ambos escenarios, por supuesto, debe sumársele los costos de alimentación y transporte, que quedan sujetos a los planes personales que se deseen concretar, más allá de la experiencia de ver a la autora de Hips Don’t Lie en concierto.