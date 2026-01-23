Viva

¿Quién es la nueva Señora Costa Rica? Mujer de 48 años superó dura pérdida para cumplir su sueño

Angélica Arias Herrera busca representar a la mujer costarricense trabajadora y llena de fuerza. ‘La edad para mí es solo un número’, dijo

Por Fiorella Montoya
Angélica Arias, Señora Costa Rica
Angélica Arias Herrera, una alajuelense de 48 años y licenciada en Administración de Empresas, fue elegida para representar a Costa Rica en el certamen internacional Señora Mundo. (Rafael Pacheco Granados)







Angélica Arias HerreraSeñora Costa Rica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

