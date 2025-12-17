Marisol Soto visitó en Japón un santuario para pedir por el ‘amor indicado’: Así fue su experiencia

Marisol Soto viajó a Japón donde participó de ritual para encontrar el amor.

Marisol Soto visitó un curioso santuario en Japón para pedir por ‘el amor indicado’. La empresaria y exreina de belleza realizó el viaje junto a su hija, quien grabó un video mientras disfrutaba de una de las actividades más inusuales del lugar.

Se trata de la visita a un templo donde se pide por la pareja ideal. En el video se observa a Marisol y a su hija, Nanne Volio, con vestidos alusivos a la cultura nipona y consultando a una guía turística sobre la extraña tradición.

“En este santuario hay una deidad que, ante una petición, otorga a la persona indicada para ti. Esta es su especialización. Entonces, quien busca el amor viene acá”, explicó la mujer.

Nanne aprovechó para bromear con su madre: “Mi mamá vino corriendo”. Marisol la secundó al afirmar que llegó “corriendo, corriendo, a ver si Dios me lo manda. ¿Qué tengo que hacer?”.

En las imágenes se vio a Soto entregando un papel mientras decía: “Te lo pedimos, Señor”. También frotó la imagen, la cual era una pieza de piedra de mediana estatura.

La empresaria siguió los pasos de la tradición y ahora solo le queda esperar si se le cumple su deseo.