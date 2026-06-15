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¿Quién es el niño que irrumpió en el set de Teletica este lunes?

Un menor sorprendió en el segmento deportivo de ‘Telenoticias’ durante la transmisión en vivo

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Por Fátima Jiménez
Rolando Fonseca
Rolando Fonseca compartió con un niiño en el set de 'Telenoticias'. (Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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