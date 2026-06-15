¿Quién es el niño que irrumpió en el set de Teletica este lunes?

Rolando Fonseca compartió con un niiño en el set de 'Telenoticias'.

La mañana de este lunes 15 de junio, los televidentes de Teletica se llevaron una sorpresa durante el segmento deportivo de Telenoticias, conducido por Melissa Alvarado, Cristian Sandoval y Rolando Fonseca, cuando un niño irrumpió en plena transmisión y se acercó al exfutbolista.

El pequeño llamó de inmediato la atención de Fonseca, quien, al verlo, lo tomó en brazos sin dar mayores explicaciones sobre su identidad. “Se metió”, comentó el exfutbolista entre risas y con evidente nerviosismo.

Minutos después, Cristian Sandoval aclaró la situación al revelar que el niño es nieto de Fonseca, lo que desató un ambiente más distendido en el set. “Esperando a que el nieto de Rolando tenga el talento del abuelo para poder verlo clasificado a la Copa del Mundo en unos tres mundiales”, bromeó el presentador, provocando carcajadas entre sus compañeros.

Mientras tanto, el pequeño se entretenía jugando con unos cables, sumando un toque espontáneo al momento.

Al cierre del segmento, Fonseca compartió una anécdota sobre el camino al trabajo junto a su nieto. Según relató, el niño le comentó que él trabajaba en el Estadio Nacional. “Ojalá, Dios quiera”, dijo entre risas el exjugador, recordando la ocurrencia del menor.