Querido cantante de cumbia muere en trágico accidente de tránsito

Elías Morel, líder de El Sabor de la Cumbia, falleció el domingo tras un choque en Argentina.

Elías Morel, cantante argentino y líder del grupo El Sabor de la Cumbia, murió la mañana del pasado domingo luego de un choque en la autopista que une Rosario con Santa Fe, en Argentina.

De acuerdo con reportes de medios locales, el artista conducía un microbús que impactó contra la parte trasera de un camión cisterna que circulaba en el mismo sentido. Hasta el momento, no se han determinado las causas del siniestro.

La violencia del impacto provocó la muerte inmediata del conductor del vehículo de menor porte. Tras la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades policiales, se confirmó que la víctima era el reconocido cantante.

La noticia, difundida inicialmente por periodistas locales, se propagó rápidamente y generó una fuerte repercusión entre colegas, seguidores y vecinos de la región.

Colegas, amigos y fanáticos despidieron a Elías Morel en redes sociales con emotivos mensajes de dolor y agradecimiento por su trayectoria en la movida tropical. (Tomada de redes sociales)

Repercusiones y despedidas

En el ámbito de la cumbia santafesina, Morel era considerado una figura cercana y respetada, lo que se reflejó en los numerosos mensajes de despedida que comenzaron a multiplicarse en redes sociales.

“Siempre estuviste ayudando con tu granito de arena a los merenderos y comedores. Seguro que nos volveremos a encontrar”, escribió un allegado, destacando el compromiso solidario del cantante.

“Se nos fue una persona hermosa, de esas que pasan y dejan alegría, que ni bien conocés ya te hacés amigo, de las que siempre están apoyando a quien lo necesite. Se nos fue un guerrero”, expresó otro colega.

Desde otra agrupación de la escena local también manifestaron su pesar: “El grupo La Mentirosa se une a esta desgracia para despedir a un amigo y colega. Te llevaste el sabor de la cumbia al cielo; hoy los ángeles bailan y cantan tus canciones”.

“Aunque tenías mucho para dar, Dios te eligió a vos”, escribió una amiga del músico. Es muy difícil despedirte aún; vuela alto. Fuiste una gran persona, siempre en nuestros corazones”, agregó.

“Otro músico joven y con gran futuro que se llevan las rutas. Hasta siempre, amigo; me queda el recuerdo de tantas noches compartidas”, señaló otra persona de su entorno.

Mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, el legado de Elías Morel permanece en la memoria de quienes compartieron con él su música y su compromiso con la comunidad.