Viva

Querido cantante de cumbia muere en trágico accidente de tránsito

El artista conducía un microbús que impactó contra la parte trasera de un camión cisterna

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Lazo negro
Elías Morel, líder de El Sabor de la Cumbia, falleció el domingo tras un choque en Argentina. (Freepik)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CantanteArgentina
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.