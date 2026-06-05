¿Qué hace la hija de Lili Estefan en Costa Rica? Este es el motivo de la visita de Lina Luaces a suelo tico

Lina Luaces, Miss Cuba 2025, es hija de Lili Estefan y sobrina de Emilio y Gloria Estefan, figuras destacadas del entretenimiento latino en Estados Unidos.

La reina de belleza Lina Luaces, Miss Cuba 2025, e hija de la famosa presentadora de televisión Lili Estefan (El gordo y la flaca), ya está en nuestro país para disfrutar de la gala de elección y coronación del certamen Miss Universo Costa Rica.

La joven de 23 años arribó a suelo tico como parte de las reinas de belleza invitadas a la gala que se realizará este viernes 5 de junio, así lo confirmó ella misma en un video que publicó la organización en su cuenta de Instagram.

Luaces es estadounidense de origen cubano, ella es modelo e influencer y su nombre tomó relevancia cuando fue elegida para representar a Cuba en Miss Universo 2025.

Ella se suma a otras misses que se dieron cita para ser parte de la historia del concurso de belleza tico como Fátima Bosch, actual Miss Universo, así como Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, quien fungirá como miembro del jurado del certamen.

“Ya estoy viendo cómo es la gente en Costa Rica. Es mi primera vez. Tengo mucho que ver, mucha comida que probar y estoy tan emocionada de estar reunida con todas las reinas de Miss Universo”, manifestó Luaces en el video.

Agregó que admira a Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025, con quien compartió en el reinado internacional el año pasado.