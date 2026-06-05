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¿Qué hace la hija de Lili Estefan en Costa Rica? Este es el motivo de la visita de Lina Luaces a suelo tico

La modelo e influencer es Miss Cuba 2025 y representó a la isla en el pasado certamen internacional

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Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Lina Luaces es hija de Lili Estefan y sobrina de Emilio y Gloria Estefan, figuras destacadas del entretenimiento latino en Estados Unidos.
Lina Luaces, Miss Cuba 2025, es hija de Lili Estefan y sobrina de Emilio y Gloria Estefan, figuras destacadas del entretenimiento latino en Estados Unidos. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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