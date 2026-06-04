Miss Universo Fátima Bosch visitó a la Virgen de los Ángeles en Cartago y avanzó de rodillas hasta el altar (video)

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, viajó a Cartago para visitar a la Virgen de los Ángeles junto a otras reinas de belleza de la región. Las misses, incluso, avanzaron arrodilladas hacia el altar de la patrona de Costa Rica.
La actual Miss Universo, Fátima Bosch, viajó a Cartago para visitar a la Virgen de los Ángeles junto a otras reinas de belleza de la región. Las misses, incluso, avanzaron arrodilladas hacia el altar de la patrona de Costa Rica.
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