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Miss Universo Fátima Bosch visitó a la Virgen de los Ángeles en Cartago y avanzó de rodillas hasta el altar (video)

A la mexicana la acompañaron Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025, y otras reinas de belleza de la región

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Por Jessica Rojas Ch.

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, viajó a Cartago para visitar a la Virgen de los Ángeles junto a otras reinas de belleza de la región. Las misses, incluso, avanzaron arrodilladas hacia el altar de la patrona de Costa Rica.








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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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