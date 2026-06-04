Miss Universo Fátima Bosch visitó a la Virgen de los Ángeles en Cartago y avanzó de rodillas hasta el altar (video)

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, viajó a Cartago para visitar a la Virgen de los Ángeles junto a otras reinas de belleza de la región. Las misses, incluso, avanzaron arrodilladas hacia el altar de la patrona de Costa Rica.

Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025, fue la anfitriona de la visita, a la que además de la mexicana Bosch se sumaron Jenny Ventura (Miss República Dominicana 2025) y Glennys Medina (virreina Miss Universo Nicaragua 2025).

Las tres reinas internacionales están en nuestro país para participar de la final del certamen nacional, que se llevará a cabo este viernes 5 de junio. En dicha gala se elegirá a la nueva soberana de la belleza tica.

Mahyla Roth, Miss Universo Costa Rica 2025 (derecha) y Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitaron la piedra del hallazgo de la Virgen de los Ángeles. (Instagram)

Además de orar frente a la imagen de La Negrita, las misses aprovecharon para conocer la gruta donde se encuentra la Piedra del Hallazgo.

Vea a continuación el video de la visita de las reinas de belleza a la Basílica.