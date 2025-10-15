‘Qué clase de patán’: critican a Josué Quesada por faltarle el respeto a Diego País; vea el polémico momento

Para muchos seguidores de Josué Quesada, el periodista fue irrespetuoso con Diego País.

Josué Quesada protagonizó un momento junto a Diego País que generó controversia y le valió un sinfín de críticas al reconocido periodista deportivo, incluso de sus propios seguidores.

La polémica surge por unos comentarios que Quesada realizó al exfutbolista en la edición de este 14 de octubre del programa El País de Josué, proyecto que ambos emprenden y se transmite a través de YouTube.

Muchos usuarios aseguran que Josué fue excesivamente irrespetuoso con su compañero, quien se presentó a la transmisión con una camiseta de la Selección de Costa Rica, luego de que esta venciera 4-1 a Nicaragua.

“¿Cuándo en la historia de este país, alguien se pone una camisa de la selección el día después de ganarle a Nicaragua?”, dijo tajante el periodista mientras señalaba a País.

Ante esto, el exdelantero puso semblante serio y le respondió —con un florido vocabulario muy argentino— que él podíabvestir con lo que guste.

“Me hubieras dicho, tenía un montón de cosas por hacer. Hacía cosas con mi familia, boludo. Me venís a bardear acá, en los primeros nueve minutos, y te mando a la mierda”, expresó País.

Además, más adelante, le dijo en varias ocasiones que “si no le gustaba” se podía retirar del programa a uno menos confrontativo. A raíz de esta situación y el constante debate que se dio en el programa, cientos de usuarios en redes sociales manifestaron que el comunicador se excedió.

Diego País reaccionó exaltado a los cuestionamientos de Josué Quesada. (Captura de video)

De hecho, el video de Youtube está lleno de este tipo de críticas y varias corresponden a miembros del canal de Josué Quesada; es decir, personas que pagan una suscripción al periodista.

“Qué clase de patán Josué, como se comportó hoy, ¡demasiado arrogante!“, “Con el trabajo de otros no se juega y ante todo la dignidad de la persona”, “Hoy Josué se pasó de divo. De verdad que a veces se lo come el personaje y la gana de hacer polémico”, “En su típico ego, se cree dueño de la verdad”, fueron algunos de los mensajes.

Al final del programa, como es costumbre, Quesada leyó algunos mensajes de su audiencia que, en tiempo real, también le cuestionó sus formas de dirigirse a Diego País.

“Vivimos en un país libre de expresión, en donde yo le puedo decir a País: ‘¿Por qué te pusiste la camiseta hoy?’. No le estoy mentando la madre ni le estoy insultando a Olivia (su hija)”, comentó.