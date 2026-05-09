Viva

Programa ‘Conexión’ recupera a uno de sus queridos panelistas luego de complicada cirugía

El exfutbolista y presentador volverá a la pantalla de Repretel este domingo 10 de mayo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Conexión Fútbol regresa el 26 de abril, a las 7:30 p.m., por canal 6.
Después de tres años fuera de la pantalla, el programa 'Conexión' volvió para entretener al público que disfruta del show en Repretel. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ConexiónRepretelAlonso Solís
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.