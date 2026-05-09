Programa ‘Conexión’ recupera a uno de sus queridos panelistas luego de complicada cirugía

Después de tres años fuera de la pantalla, el programa 'Conexión' volvió para entretener al público que disfruta del show en Repretel.

El programa Conexión, de Repretel canal 6, recuperará a uno de sus queridos panelistas, quien se ausentó de las primeras fechas del regreso del show debido a que se sometió a una complicada cirugía.

Se trata del exfutbolista, presentador y músico Alonso Solís, quien confirmó que ya está recuperado de la operación a la que se sometió en uno de sus riñones y que, a partir de este domingo, volverá a los juegos y competencias del espacio de entretenimiento futbolero.

En entrevista con Noticias Repretel, Solís explicó que el procedimiento médico ya lo tenía programado desde hace meses. “Gracias a Dios todo salió bien”, manifestó y contó que la recuperación fue complicada para él debido a que debía guardar reposo; sin embargo, su novia lo acompañó y lo ayudó.

Desupués de su retiro como futbolista, Alonso Solís se dedicó a la música y también a la televisión. (Archivo)

“Uno ve a los compañeros y los ve disfrutando; me ha hecho mucha falta. Voy renovado, tranquilo, con paz, con amor, sin trampas; soy un hombre nuevo”, dijo sobre su retorno al show.

En redes sociales envió un mensaje a sus compañeros de elenco: “Muchachos: Chunche, Capi, María, todos. Ya estoy listo, me hacen falta, nos vemos el domingo”, expresó.

En marzo, Solís reveló que tenía un problema de salud que afectaba su riñón; justamente esa fue la cirugía que recibió. Además, contó que dejó de consumir licor y, después de 11 años, decidió terminar su carrera artística.

El programa Conexión se transmite por Canal 6 a las 7:30 p. m.