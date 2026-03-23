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Alonso Solís anuncia radical cambio de vida tras 11 años como cantante: ‘Dejé el licor’

El reconocido exfutbolista y cantante dio a conocer que se retira de los escenarios

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Por Fiorella Montoya
Alonso Solís no dejó ninguna duda de lo guapa que está su novia Lilibeth González, con quien tiene cerca de nueve meses de noviazgo.
Alonso Solís dejará los escenarios tras 11 años de carrera. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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