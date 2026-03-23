Alonso Solís anuncia radical cambio de vida tras 11 años como cantante: ‘Dejé el licor’

El exfutbolista cantante Alonso Solís dio a conocer que ha experimentado un cambio de vida, en medio de su retiro de los escenarios tras 11 años como solista.

El Mariachi, como ha sido conocido popularmente, dio las declaraciones al programa De boca en boca, donde contó que desea mantenerse alejado de bares y restaurantes, pues esa “es una vida muy complicada”.

“Yo tuve muchos años en los que trasnochaba y, mientras jugaba, nunca fui de tomar, pero luego sí; ahora dejé el licor, no quiero noche... eso cansa y es muy difícil; hay colegas que lo manejan, que son muy tranquilos, pero es una vida complicada”, afirmó a las cámaras de Teletica.

Además, dio a conocer que tiene un problema de salud al cual prestarle atención.

“Tengo un temilla con un riñón, pero vamos a verlo; Dios dirá. De momento, me funcionan al 100%, me siento bien y contento, agradecido con Dios por cada día”, afirmó en el programa de espectáculos.

Solís tendrá su última presentación en los escenarios el próximo 25 de marzo, cuando realizará, en sus palabras, “el último baile” en la tarima.