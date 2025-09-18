Príncipe William y Kate Middleton sorprenden con gesto poco común durante visita de Trump

William y Kate se mostraron tomados de la mano en un evento oficial, algo poco habitual por el protocolo real británico.

El Palacio de Windsor fue el escenario donde el Príncipe William y la Princesa de Gales protagonizaron una de las postales más comentadas de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido.

La pareja, conocida por su extrema discreción en público, apareció tomada de la mano, en una imagen que forma parte de un video compartido en su perfil oficial de Instagram.

La publicación reunió diferentes momentos de la jornada protocolaria del lunes 17 de setiembre. La imagen principal fue captada durante la llegada de los príncipes al banquete de Estado en honor al expresidente de Estados Unidos, organizado por la Familia Real Británica.

En el mensaje que acompaña el video, los asesores de comunicación de la pareja describieron el día como “memorable”. La publicación también incluyó los emojis de las banderas del Reino Unido y Estados Unidos, lo cual subraya el carácter diplomático del evento.

Desde su matrimonio en 2011, William y Kate han mantenido un comportamiento reservado en actos públicos. Este gesto de afecto resulta inusual, ya que la etiqueta real desaconseja expresiones físicas entre miembros de la realeza durante compromisos oficiales.

La jornada diplomática incluyó una participación activa de la Princesa de Gales, quien recibió personalmente a Donald Trump y a la primera dama Melania Trump junto a su esposo. Durante el banquete, Kate Middleton fue ubicada a la derecha del expresidente.

Trump dedicó parte de su discurso a elogiar al Príncipe de Gales y a los herederos al trono británico. Resaltó la figura de William como un líder con un futuro “extraordinario” y describió a Kate como una mujer “radiante, saludable y hermosa”, según su intervención.

El Príncipe William y la Princesa Kate tienen tres hijos: el Príncipe George, de 12 años; la Princesa Charlotte, de 10 años; y el Príncipe Louis, de 7 años. Junto a su padre, estos niños forman parte de las cuatro primeras posiciones en la línea de sucesión al trono del Reino Unido. El quinto lugar lo ocupa el Príncipe Harry, quien reside actualmente en Estados Unidos.

