Viva

Príncipe William y Kate Middleton sorprenden con gesto poco común durante visita de Trump

El gesto se dio en el Palacio de Windsor durante un banquete de Estado ofrecido al expresidente de Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
William y Kate se mostraron tomados de la mano en un evento oficial, algo poco habitual por el protocolo real británico.
William y Kate se mostraron tomados de la mano en un evento oficial, algo poco habitual por el protocolo real británico. (AFP/Instagram: @princeandprincessofwales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicapríncipe WilliamKate MiddletonDonald Trump
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.