Primer esposo de Jennifer López la acusa de infidelidad tras decir que ninguno de sus ex la amó: ‘El problema es usted’

Jennifer López fue señalada por su exesposo, quien la culpó del divorcio y cuestionó su versión sobre el amor.

El cubano Ojani Noa, quien estuvo casado con Jennifer López entre 1997 y 1998, señaló a la artista por una supuesta infidelidad durante su breve matrimonio.

La acusación surgió después de que la cantante afirmó en una entrevista que ninguno de sus exparejas la amó verdaderamente.

Durante una participación en el programa del presentador Howard Stern, López expresó que nunca se sintió amada. Aseguró que el problema no era ella, sino que sus exparejas no sabían amar. Estas declaraciones provocaron una respuesta directa de Noa, quien la confrontó públicamente.

A través de su cuenta de Instagram, Ojani Noa rechazó los comentarios de la cantante. Sostuvo que no fue él ni los demás hombres con quienes estuvo la causa de sus fracasos amorosos, sino la propia actriz. También la acusó de adoptar una postura de víctima y le pidió asumir la responsabilidad de sus decisiones.

“Déjeme decirle: deje de menospreciarnos. Deje de menospreciarme con su pose de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema es usted”, afirmó.

El productor y chef recordó que abandonó su empleo y se trasladó de estado para apoyar a López en su carrera y en su vida juntos. Afirmó que fue honesto y fiel, y que nunca incurrió en actos de traición ni en comportamientos indebidos.

Según Noa, la relación terminó porque la actriz eligió la fama y la fortuna antes que el matrimonio. Indicó que la separación ocurrió después de una supuesta infidelidad y que fue él quien decidió finalizar el vínculo. Añadió que la cantante debería contar la verdad y sentir vergüenza por su conducta.

En declaraciones previas, ofrecidas en diciembre de 2024 al programa Despierta América, Noa atribuyó la ruptura a la influencia de Sean Diddy Combs, con quien López inició una relación poco tiempo después del divorcio. Alegó que la cercanía entre ambos comenzó cuando el rapero participó como productor en el primer álbum de la artista, On the 6.

Ojani Noa concluyó que fue a partir de ese momento que surgieron las mentiras y comenzó el distanciamiento. La relación entre Jennifer López y Sean Combs se extendió entre 1999 y 2001.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.