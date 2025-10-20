Viva

Primer esposo de Jennifer López la acusa de infidelidad tras decir que ninguno de sus ex la amó: ‘El problema es usted’

Un mensaje público reabrió viejas heridas entre Jennifer López y su primer esposo, quien decidió contar su versión del breve matrimonio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer López fue señalada por su exesposo, quien la culpó del divorcio y cuestionó su versión sobre el amor. (RENE MACURA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJennifer LópezOjani Noa
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.