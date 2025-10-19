Jennifer López contó lo qué aprendió de su divorcio con Ben Affleck y qué cambió para tener una relación exitosa

Jennifer López reveló qué errores cometió en su matrimonio y qué cambios hizo tras divorciarse de Ben Affleck.

Jennifer López analizó por primera vez las razones que provocaron el fin de su matrimonio con Ben Affleck.

Lo hizo durante una entrevista en el programa de Howard Stern, donde reflexionó sobre sus decisiones pasadas y los cambios que decidió implementar para tener una vida sentimental más estable.

El divorcio se concretó en enero de este año. La separación había iniciado formalmente en agosto de 2024.

Durante la conversación, la artista explicó que cuando retomó la relación con Affleck, en 2021, después de casi dos décadas, deseaba que el público entendiera la felicidad que experimentaba en ese momento.

Indicó que cometió errores al vivir su relación de forma demasiado pública. Agregó que deseaba compartir su vida con alguien y que para ella era importante que esa persona estuviera presente en momentos clave, incluso en actividades como caminar por una alfombra roja.

Sin embargo, luego del impacto que causó esa exposición en su entorno familiar, especialmente en sus hijos, tomó la decisión de mantener su vida personal en un plano más reservado.

Según explicó, vivir con un nivel de fama tan alto implica un compromiso, pero también trae consecuencias. En su caso, reconoció que su vida personal sufrió a causa de esa visibilidad.

“Cuando se tiene este nivel de fama, hay una contrapartida, porque es una vida muy afortunada. Esa es una de las compensaciones. Pero se debe aprender a gestionar la vida personal, y la mía en ocasiones resultó afectada por eso”, admitió.

Lo anterior la llevó a una conclusión clara: si alguien desea tener una relación estable, debe modificar ciertas conductas. Expresó que hizo cambios conscientes para proteger sus vínculos más cercanos.

La historia entre Affleck y López inició entre 2002 y 2004, cuando se comprometieron por primera vez. La boda fue cancelada y el romance terminó. En 2021, retomaron el contacto y formalizaron su unión.

La cantante no profundizó sobre los motivos específicos del divorcio, pero insistió en que aprendió a no exponerse innecesariamente. Afirmó que prioriza la privacidad como una manera de cuidar sus relaciones personales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.