Viva

Jennifer Lopez confesó que nunca fue amada por sus exparejas tras reencontrarse con Ben Affleck

La actriz vinculó su falta de amor propio con el fracaso de sus relaciones pasadas y descartó una reconciliación con Ben Affleck

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer López
La artista señaló que sus antiguas parejas no fueron capaces de ofrecerle un amor verdadero, pese a los lujos que le brindaron.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJennifer LopezBen AffleckMarc Anthony
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.