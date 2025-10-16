Jennifer Lopez confesó que nunca fue amada por sus exparejas tras reencontrarse con Ben Affleck

La artista señaló que sus antiguas parejas no fueron capaces de ofrecerle un amor verdadero, pese a los lujos que le brindaron.

Jennifer Lopez afirmó que ninguna de sus exparejas fue capaz de amarla de verdad. La revelación surgió durante su participación en el programa radial The Howard Stern Show, transmitido el miércoles 15 de octubre, donde habló sobre sus relaciones sentimentales previas.

Al ser consultada por el presentador sobre si alguna vez sintió amor genuino, la cantante y actriz respondió que no. Indicó que sus anteriores compañeros sentimentales no lograron tratarla como ella merecía.

Explicó que le ofrecieron bienes materiales como casas, anillos y matrimonios, pero no lo que más necesitaba: amor verdadero. Agregó que entregaron lo que tenían a su alcance, pero no contaban con la capacidad emocional para establecer un vínculo auténtico.

La intérprete mencionó que parte de esa vivencia también respondió a una carencia de amor propio. Recordó que luego de su separación más reciente, inició un proceso profundo de autoconocimiento con ayuda profesional.

Indicó que recurrió a terapeutas individuales y de pareja, así como a guías espirituales y entrenadores personales para entender el patrón de sus relaciones fallidas. Resaltó que ese proceso marcó un cambio radical en su vida.

Jennifer Lopez estuvo casada en cuatro ocasiones. Su último matrimonio fue con el actor y productor Ben Affleck, con quien tiene una historia de idas y vueltas que atrajo la atención mediática durante más de dos décadas. Además, comparte la crianza de sus hijos gemelos Max y Emme con el cantante Marc Anthony, otro de sus antiguos esposos.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de que Lopez y Affleck posaran juntos en la alfombra roja de la película El Beso de la Mujer Araña (2025), estrenada en Nueva York. La cinta es protagonizada por Lopez y cuenta con Affleck como productor ejecutivo.

La aparición conjunta generó rumores de una posible reconciliación, pero personas cercanas a los artistas desmintieron esa posibilidad.

Durante una entrevista en el programa Sunday Morning, emitido a finales de setiembre, Lopez también se refirió a su separación de Affleck como una de las mejores decisiones que pudo haber tomado. Sin embargo, le atribuyó al actor parte del mérito en la realización del filme, considerado por expertos como una posible candidatura al Óscar.

Marc Anthony fue uno de los excompañeros sentimentales de Jennifer Lopez y padre de sus hijos, pero según la artista, él tampoco logró amarla como ella necesitaba. (AFP)

La relación entre ambos comenzó en 2002 y concluyó en 2004, cuando cancelaron su compromiso. En 2021, retomaron el vínculo y contrajeron matrimonio. El divorcio se solicitó en agosto de 2024 y el proceso concluyó en enero de 2025.

La película El Beso de la Mujer Araña es una nueva versión del largometraje de 1985 dirigido por Héctor Babenco y protagonizado por Sônia Braga. La nueva entrega busca posicionar a Lopez entre las aspirantes a la temporada de premios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.