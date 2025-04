Presentar con Ginnés Rodríguez fue como debutar con Toni Kroos, dice periodista de ‘Las Historias’

El periodista Harrick Mc Lean debutó como presentador de Las Historias, anteriormente conocido como Informe 11 . Fue la primera vez que el comunicador apareció en vivo frente a las cámaras, debutando junto a la experimentada Ginnés Rodríguez, a quien comparó con el futbolista alemán Toni Kroos.

“No es lo mismo que uno debute a la par de un jugador equis que debutar junto a Toni Kroos. Ginnés, con toda su sabiduría y sus horas de vuelo, me ayudó a llevarlo de la mano. Me quitó los nervios, me hizo sentir seguro a la par de ella. Fue muy bonito. Al finalizar, me dio palabras muy lindas que uno atesora y guarda”, expresó el joven periodista.

Mc Lean confesó que se sintió nervioso por esta primera experiencia. Sin embargo, recibió apoyo del equipo de productores, maquillistas y periodistas.

“Nosotros casi todos los días tenemos una nota en televisión, pero no es lo mismo estar en vivo. Siempre da susto. Me sentí un poco nervioso, pero bastante bien”, afirmó Harrick, quien desde hace cuatro años se imaginó presentando el programa y logró cumplir ese sueño.

Harrick Mc Lean debutó como presentador de 'Las Historias'este miércoles, junto a Ginnés Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Este nuevo formato de rotación de periodistas surgió tras la salida de la presentadora Lussania Víquez . Su partida tomó por sorpresa y con tristeza a todo el equipo de trabajo, que debió adaptarse a nuevos roles. En esta etapa, cinco periodistas acompañarán a Ginnés Rodríguez en la conducción del programa.

Esa situación generó diversas emociones en el público. Por ello, los periodistas se impusieron una regla: no ver redes sociales.

“Estamos súper nerviosos. Tenemos una regla: ninguno entra a redes sociales. La gente está igual que nosotros, dolida porque se fue Lussania y triste por lo de Geiner. Pero no vemos redes porque hay agresividad. Es normal cuando hay cambios. Sabemos que la única forma de mejorar es seguir. Estamos perseverando y muy contentos”, explicó Mc Lean.

El periodista comentó que ya se siente más tranquilo. Luego de grabar el programa, hizo un video divertido junto a Ginnés, el cual provocó risas entre sus seguidores.

“Después de que ya no tenía tantos nervios, le propuse a Ginnés que hiciéramos ese video para vacilar. Al final, Informe 11 es un programa de entretenimiento. Intentamos mostrarnos tal como somos. Ninguno es diferente a como se le ve en pantalla”, concluyó.