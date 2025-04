Ginnés Rodríguez se cuestiona lo mismo que muchos respecto al despido de Lussania Víquez

Ginnés Rodríguez presentó este lunes 21 de abril el primer programa de Las historias, sin Lussania Víquez, luego de que su amiga y compañera fuera despedida del espacio de Repretel, antes conocido como Informe 11. Rodríguez se refirió a este duro momento a través de redes sociales.

La periodista fue tajante y aseguró que no ha estado ajena a los comentarios que circulan alrededor de la salida de Víquez. Además, calificó al lunes como un día “sin sentido” y afirmó que ella también se cuestiona por qué despidieron a su colega.

“¿Por qué yo sí tengo trabajo y mi amiga del alma no? Así como yo me hago esas preguntas, ustedes se harán las suyas que desafían a la lógica. ¿Por qué, Dios, si yo me cuidaba (tengo) esta enfermedad? ¿Por qué si era una buena persona te lo llevás? ¿Por qué si le he puesto tantos ganas a este negocio no va bien? ¿Por qué no me salen las cosas?”, comentó en un video.

Ginnés Rodríguez reflexionó sobre la salida de Lussania Víquez de Repretel

No obstante, la comunicadora enfatizó en que la reciente Semana Santa fue una ocasión inmejorable para reflexionar sobre la manera en que se deben afrontar este tipo de situaciones y cuestionamientos que se suelen hacer en tiempos de crisis.

“Es en ese punto cuando le recuerdo a mi limitada lógica, que a nosotros nos sostiene un Dios que crea su mejor obra sobre las cosas que no tienen sentido. Así de simple. Porque si vos también estás pasando por un momento que no tiene ni pies ni cabeza y estás buscando claridad, déjame recordarte que los milagros más fabulosos de Jesús ocurren en la oscuridad para que él sea la única luz que veas”, concluyó Ginnés.

El programa nocturno de Repretel está en una etapa de cambios, entre los que se incluyen las salidas de Lussania Víquez y Geiner Salazar, conocido como El aventurero. Ambos despidos se anunciaron el 9 de abril, sin embargo, Víquez se mantuvo en el espacio hasta el Domingo de Resurrección.

LEA MÁS: Lussania Víquez hizo un pedido especial a Ginnés Rodríguez al saber de su despido de Repretel

Este lunes, el canal ubicado en La Uruca anunció uno de los ajustes más importantes: el cambio de nombre del programa. A partir de ahora se llamará únicamente Las Historias. El enfoque continuará siendo humano, pero buscará una mayor cercanía entre los periodistas y el público.

“En esta nueva etapa, nuestros periodistas no solo seguirán recorriendo el país para llevar relatos llenos de esperanza y emoción, sino que además tendrán mayor protagonismo en pantalla, conectando directamente con la audiencia desde el corazón de cada historia”, indicó el comunicado oficial firmado por el productor ejecutivo Frederick Fallas.