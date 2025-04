Ginnés Rodríguez sobre despido de Lussania Víquez: ‘Me dan ganas de llorar; estoy muy triste’

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez fueron durante años el rostro más recordado de Informe 11: Las Historias, de Repretel, un espacio cargado de risas y anécdotas que marcaron la pantalla costarricense.

Sin embargo, Víquez fue despedida este miércoles 9 de abril, dejando un gran vacío por su salida. Así lo expresó su compañera y amiga Ginnés Rodríguez, quien afirmó desde el primer día que la ausencia se siente.

LEA MÁS: Lussania Víquez fue despedida de ‘Informe 11′

“Usted me pregunta y hasta me dan ganas de llorar. Estoy muy triste. Siento un vacío, como un hueco en la panza. La amistad de nosotras va a continuar. Nos hicimos muy amigas, confidentes. Éramos el pañuelo de lágrimas. Compartíamos alegrías y tristezas”, dijo Rodríguez a La Nación.

Rodríguez también compartió lo que más echará de menos.

“Voy a extrañar mucho tenerla todos los días para hablar de nuestras situaciones, anécdotas y lecciones de vida. Me va a hacer mucha, mucha falta”, explicó.

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez compartieron pantalla durante años en Informe 11. (Cortesía)

Ginnés afirmó que Lussania era su amiga y compañera. También fue su guía dentro del canal. Su conexión ya no necesitaba palabras.

“Éramos un equipo. Yo soy muy dispersa, entonces Lucy sabía exactamente dónde debíamos ubicarnos. A mí se me olvidaban las notas que seguían. Ella era quien las recordaba. Va a ser difícil”.

“Lucía era mi terapeuta y yo era la coach. Compartíamos cosas muy personales. Siempre coincidimos en formas de ver la vida muy similares. Somos aliadas. Me va a hacer mucha falta tener a mi colocha todos los días. Incluso, nosotras con solo mirarnos sabíamos cómo veníamos”, explicó.

LEA MÁS: ¡No solo fue Lussania! Repretel despidió a otra pieza clave de ‘Informe 11: Las historias’

La presentadora también relató cómo se tomó la noticia Lussania Víquez. “Lucy es una mujer de mucha fe. Ayer incluso bromeó. Hace tiempo me decía: ‘Este año quiero hacer este paseo y me gustaría ir a tal lugar, pero no tengo vacaciones’. Ninguna de las dos las tenía. Ayer, cuando salió, dijo: ‘Ahora ya no me tengo que preocupar por las vacaciones. Ahora sí tengo tiempo’”.

“Creo que de alguna forma nos ayudó a ver que Lu es una mujer de fe. Sabe que todo está dentro de un plan perfecto, que las cosas se acomodan y todo va a mejorar”, dijo.

Ginnés y Lussania conquistaban con humor y carisma en TikTok

Además de su complicidad en el programa, muchos costarricenses disfrutaban verlas en redes sociales haciendo TikToks muy divertidos. Ambas eran las protagonistas. Rodríguez señaló que ni siquiera había pensado en eso y que probablemente deberán replantearlo.

“Vamos a hacer lo mejor que podamos hoy. Es un golpe que duele”, expresó.

Además, la misma Ginnés desconoce el rumbo que seguirá luego del domingo 20 de abril, que será el último día de Lussania en el canal.

“No tengo mayores detalles. Espero que en estos días me comuniquen algo. Todavía no sé lo que viene. Estaré atenta”, finalizó Rodríguez.

La salida de Víquez de Repretel se anunció la noche del miércoles 9 de abril.