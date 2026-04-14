Presentadores de ‘Giros’ de Repretel ‘perdieron el control’ en el programa y todo quedó grabado en video

Los presentadores Rafa Pérez y Charlyn López guardan una fuerte relación laboral como compañeros del programa matutino 'Giros' de Repretel.

Los presentadores Charlyn López y Rafa Pérez, figuras del programa matutino Giros de Repretel, “perdieron el control” durante la presentación del espacio este lunes 13 de abril; así se vio en una publicación que hizo López en sus redes sociales.

Charlyn posteó un video en el que se le ve bailando enérgicamente, mientras su compañero de set aplaude y canta una pieza que hemos escuchado muchas veces en iglesias y que dice: “Poderoso es nuestro Dios”. Todo sucedió mientras no es encontraban al aire.

Al vacilón se sumaron camarógrafos y otros trabajadores del espacio con aplausos y golpes en las paredes para poner emoción al momento. El baile y las risas no se hicieron esperar entre quienes se encontraban en el lugar.

Charlyn bailó sin pena y Rafa mostró sus dotes de cantante.

Vea a continuación el curioso momento que vivieron en Giros.