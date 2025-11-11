Presentadora de televisión es mordida por perro y documenta el calvario que vivió: ‘Mi pierna está destrozada’

La presentadora de televisión Gaby Ramírez sufrió la mordida de un perro en Los Ángeles.

La presentadora de televisión mexicana Gaby Ramírez fue mordida por un perro la tarde del lunes 10 de noviembre en Los Ángeles, California, y compartió la tormentosa experiencia a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el relato de Ramírez, el ataque ocurrió cuando descendía de un vehículo. Sobre ese momento comentó: “Sentí como cuando alguien te gruñe de broma con las manos” y enseguida percibió “caliente”.

“No sentí el dolor... mi pierna estaba destrozada, nunca sentí dolor”, declaró la conductora.

La figura del programa Hoy mostró sin censura las heridas que el perro de raza bulldog francés le provocó. Las lesiones se apreciaban abiertas y sangrantes.

“Solamente pido, por favor, pónganle bozal a los animales; si las personas no nos aguantamos ni nosotros, imagínate los perros, y sobre todo ese tipo de perros tan violentos”, expresó la presentadora.

Tras el ataque, Ramírez fue trasladada a un hospital, donde recibió morfina, la vacuna contra el tétano, limpieza de heridas y suturas.

“Gloria a Dios no pasó más a mi hueso. Dice la doctora que van a ver después cómo está, pero que no ve que se haya afectado ninguna vena o arteria. Gloria a Dios”, añadió la conductora.

Advertencia: el video que está por ver contiene imágenes fuertes, se recomienda discreción.