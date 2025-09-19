Presentadora de televisión colombiana está en cuidados intensivos luego de una compleja cirugía abdominal

Esta es la segunda emergencia médica importante que este 2025 vive la presentadora Claudia Lozano, de Caracol Colombia.

Luego de someterse a una cirugía abdominal, una famosa presentadora del canal Caracol Televisión de Colombia está en cuidados intensivos.

Así lo informaron medios como El Tiempo e Infobae. Se trata de Claudia Lozano, quien enfrenta un delicado estado de salud luego de una intervención que duró más de siete horas.

Lozano es el rostro del programa Show Caracol.

Según El Tiempo, la operación fue realizada el jueves pasado y derivó en complicaciones que llevaron a su traslado a cuidados intensivos el viernes, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Infobae agregó que Lozano ya se había enfrentado a un episodio médico de alta complejidad, cuando hace unos meses vivió un cuadro crítico debido a una trombosis venosa que requirió de una cirugía de alto riesgo, la cual terminó en la extracción de varios coágulos de sangre.