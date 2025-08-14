Viva

Murió querida presentadora colombiana: lo que se sabe sobre su inesperado adiós

La periodista falleció el 10 de agosto y sus compañeros la recordaron en vivo con un sentido homenaje

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La periodista Alejandra Gómez murió a los 43 años y su fallecimiento ha conmovido a colegas, amigos y seguidores.
La periodista Alejandra Gómez murió a los 43 años y su fallecimiento ha conmovido a colegas, amigos y seguidores. (Instagram/@alejagomezq)







