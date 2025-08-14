Murió querida presentadora colombiana: lo que se sabe sobre su inesperado adiós

La periodista Alejandra Gómez murió a los 43 años y su fallecimiento ha conmovido a colegas, amigos y seguidores.

Alejandra Gómez, periodista y presentadora de televisión colombiana, murió el pasado 10 de agosto, día en que cumplía 43 años. La noticia se dio a conocer este jueves 13 de agosto en el programa Mañana Express, donde sus compañeros le rindieron un homenaje especial.

Gómez trabajó en CityTv, Red+ y RCN, canales colombianos donde construyó una carrera enfocada en contar historias de personas del común. Además, laboró en Telepacífico, medio regional del Valle del Cauca, donde nació.

Durante la transmisión de Mañana Express, sus colegas recordaron su estilo sencillo, su curiosidad y su actitud combativa. También resaltaron su sonrisa, energía y buena disposición. Aseguraron que estos rasgos quedaron grabados en la memoria del equipo.

Las causas de su fallecimiento no han sido informadas, pero muchas personas han expresado su pesar en redes sociales. En la última publicación de la periodista, amigos y colegas dejaron mensajes de despedida y afecto.

Algunos comentarios mencionaron el dolor por su partida y los sueños inconclusos que dejó. Se refirieron a Gómez como una mujer admirable y agradecieron haber compartido parte de su vida.

Alejandra Gómez era originaria de Cali, Valle del Cauca. En redes sociales, compartía pensamientos sobre la lectura, la vida y su filosofía personal. En una de sus publicaciones escribió: “La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz”.

Se supo que tenía una relación con otro periodista colombiano, aunque no se ha confirmado su identidad. Hasta el momento, ni la familia ni su pareja han emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que lo hagan en las próximas horas.

