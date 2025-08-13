El Mundo

¿Quién es María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay?

La abogada colombiana que respaldó la carrera política y vida familiar de Miguel Uribe Turbay durante más de una década

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
María Claudia Tarazona, abogada de Sucre, acompañó y apoyó la vida y carrera política de Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona, abogada de Sucre, acompañó y apoyó la vida y carrera política de Miguel Uribe Turbay. (@maclaudiat/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMiguel UribeMaría Claudia TarazonaColombia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.