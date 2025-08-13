¿Quién es María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, abogada de Sucre, acompañó y apoyó la vida y carrera política de Miguel Uribe Turbay.

En los últimos meses, el nombre de María Claudia Tarazona tomó relevancia en Colombia. Su vida se hizo visible tras el atentado sicarial que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hecho que causó su muerte por la gravedad de las heridas.

Durante los días posteriores, Tarazona informó sobre su estado de salud y agradeció los mensajes de apoyo que recibió.

El 11 de agosto, a través de su cuenta en Instagram, confirmó el fallecimiento de su esposo con un mensaje en el que expresó gratitud por la vida compartida y por el papel de Uribe Turbay como padre.

La pareja contrajo matrimonio en 2016. Desde entonces, Tarazona se dedicó al cuidado de su familia y respaldó los proyectos políticos de su esposo, tanto en la campaña para la Alcaldía de Bogotá como en su postulación al Senado.

En redes sociales, Tarazona compartió aspectos de su historia de amor, que comenzó hace más de 11 años, después de su divorcio de su primer esposo, padre de sus hijas. Nacida en el departamento de Sucre, Colombia, es abogada de profesión y ha preferido mantener un perfil discreto.

María Claudia Tarazona, abogada de Sucre, acompañó y apoyó la vida y carrera política de Miguel Uribe Turbay. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El primer encuentro entre ambos ocurrió en 2011. Tarazona trabajaba en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo social, mientras Uribe Turbay iniciaba su carrera política como candidato al Concejo de Bogotá.

Según su equipo de campaña, ella aceptó colaborar en la contienda electoral, lo que marcó el inicio de una relación cercana que derivó en matrimonio.

En un video publicado en agosto de 2019, Tarazona relató que admiró la madurez con la que Uribe Turbay asumió simultáneamente su papel como concejal y su relación con una mujer que ya era madre de tres hijas.

En 2019 nació Alejandro, el hijo de la pareja, quien actualmente tiene 4 años.

