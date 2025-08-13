Funeral de Miguel Uribe Turbay: siga aquí la misa en honor al precandidato asesinado en Colombia

Tras dos jornadas de homenajes en el Congreso de Colombia, este miércoles, 13 de agosto será la última oportunidad para que familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos en general se despidan del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El féretro fue trasladado a la Catedral Primada de Colombia para una ceremonia religiosa.

Posteriormente, se espera la llegada de los asistentes al lugar de partida para salir rumbo hacia el Cementerio Central, el camposanto más antiguo de Bogotá, donde el dirigente político recibirá sepultura.

“Esta muerte violenta reaviva la vulnerabilidad de quienes asumen su vocación política con auténtica pasión e idealismo”, dijo el sacerdote al iniciar la misa.

Las palabras de Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, se dirigió al país en el último día de homenaje para el fallecido senador en la cámara ardiente del Congreso de la República.

​“Querida María Claudia, has sido muy valiente durante este tiempo de inmenso dolor y tristeza, en el cual con todo el más grande amor, cuidaste de Miguel y de sus hijos”, expresó dirigiéndose a la esposa de su hijo.

Uribe Londoño recordó que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, atravesará una realidad que vivió él en carne propia hace 34 años, cuando Pablo Escobar asesinó a su esposa, la periodista Diana Turbay.

“Pensando en tus hijas y en tu hijo, mi nieto Alejandro, en la ausencia de Miguel honrarás su memoria y continuarás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar, en el cual serás mamá y papá, así como yo, hace 34 años, fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel”, indicó.

“Gracias Delia, has sido una compañera y esposa maravillosa durante todo este tiempo, cuando decidimos unir nuestros caminos Miguel tan solo tenía 11 años (...) María Carolina Hoyos: Gracias porque sé que, en tu casa, has tratado a tu hermano como si fuese tu propio hijo y creo que ahí se resume todo el amor y la relación entre ustedes”.

Por último, le habló directamente a su hijo: “Hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que, al actuar, pensemos siempre ¿qué haría Miguel en esta situación?”.

Y agregó: “Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar. Que tu luz siga iluminando el camino”.