Presentadora de Teletica recordó a Nelson Hoffmann y Gabriel Badilla: ‘Tenía jefes y amigos que ahora me acompañan desde el cielo’

Natalia Rodríguez publicó esta fotografía del recuerdo con Gabriel Badilla, quien falleció en el 2016.

Con un sentido mensaje cargado de agradecimiento, la presentadora de Teletica Natalia Rodríguez recordó con cariño a amigos como el exfutbolista Gabriel Badilla y el productor Nelson Hoffmann.

En una publicación que realizó en sus redes sociales, Rodríguez compartió varias fotografías en las que, según indicó, mostró recuerdos acumulados desde el año 2016.

“Natalia del 2016 tenía amigos y jefes que ahora la acompañan desde el cielo, y que fueron muy importantes para su vida y están en su corazón”, escribió la comunicadora, refiriéndose a sí misma en tercera persona.

Entre las imágenes compartidas con diferentes personas, destacaron precisamente aquellas junto a Badilla, quien falleció en el 2016, y Hoffmann, cuya muerte sucedió en junio del 2025.

Asimismo, recordó que desde aquel entonces trabajó en diversos espacios como Sábado feliz, Dancing with the Stars, Tu cara me suena, Teletón, El Chinamo, en radio y hasta en Extra TV.

La periodista también realizó un repaso por algunos logros alcanzados en este tiempo, tales como la compra de su propia casa y el haber conocido al comunicador Joaquín López-Dóriga.