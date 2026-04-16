Presentadora de Repretel hizo esto con un roedor y dejó sin palabras a su compañero

La presentadora de 'Giros', de Repretel, demostró que no le teme a los roedores con un gesto inesperado.

La presentadora de Giros de Repretel, Charlyn López, sorprendió a su compañero Rafa Pérez y al público del programa al protagonizar un curioso momento con un roedor.

Todo ocurrió la mañana de este martes, detrás de cámaras del espacio televisivo, donde había un contenedor lleno de pequeños hámsters. Aunque para muchos estos animales causan miedo o rechazo, López dejó claro que no tiene ningún problema en acercarse a ellos.

En un video que Pérez compartió en sus redes sociales, el presentador advirtió: “Advertencia, si usted le tiene miedo a las ratas, pase esta historia, porque vea lo que está haciendo Charlyn”. Acto seguido, enfocó a su compañera, quien tomó uno de los hámsters, lo acarició con ternura y, para sorpresa de todos, le dio un beso.

“A ella no le da miedo”, comentó Pérez mientras hacía una expresión de susto, dejando en evidencia que él no se atrevería a hacer lo mismo.

Los hámsters son pequeños mamíferos roedores que pertenecen a la subfamilia Cricetinae, la cual agrupa alrededor de 19 especies. Se han vuelto mascotas populares por su tamaño reducido, apariencia tierna y carácter dócil. Originarios de regiones de Asia y Europa —como Siria, Rusia y China—, suelen habitar zonas secas como estepas o bordes de desiertos.

Estos animales se distinguen por su cola corta, patas rechonchas, orejas pequeñas y las bolsas en las mejillas donde almacenan alimentos. Dependiendo de la especie, miden entre 5 y 18 centímetros, viven entre dos y tres años y son de hábitos principalmente nocturnos.