Viva

Presentadora de Repretel hizo esto con un roedor y dejó sin palabras a su compañero

Todo ocurrió fuera de cámaras, pero su colega logró capturar el momento

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Por Fátima Jiménez
Repretel
La presentadora de 'Giros', de Repretel, demostró que no le teme a los roedores con un gesto inesperado. (Archivo y captura de pantalla. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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