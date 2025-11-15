Viva

Presentadora costarricense lanzó curioso pedido a nicaragüenses: ‘Ya no hay que pelear’

La propuesta cargada de elogios al gallo pinto, el nacatamal y el vigorón llegó tras la derrota de Costa Rica ante Haití

Por Fiorella Montoya
Pamela Muñoz pidió unión entre Costa Rica y Nicaragua para salvar la clasificación mundialista.
Pamela Muñoz pidió unión entre Costa Rica y Nicaragua para salvar la clasificación mundialista. (Instagram/Instagram)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

