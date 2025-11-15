Presentadora costarricense lanzó curioso pedido a nicaragüenses: ‘Ya no hay que pelear’

Pamela Muñoz, destacada periodista deportiva costarricense hizo una propuesta llamativa a la Selección Nacional de Nicaragua. El mensaje surgió en medio de la tensión por la fase clasificatoria rumbo al Mundial del 2026.

El pedido vino acompañado de una serie de elogios que constantemente generan algún tipo de polémica entre ticos y nicaragüenses.

“Tengo algo que decirles a mis queridos hermanos de Nicaragua. Ustedes son vecinos de toda la vida. Los adoramos desde Costa Rica. Nosotros debemos reconocer algo. Efectivamente, el gallo pinto es originario de Nicaragua. De eso no hay duda”, inició el video.

Además, agregó más comentarios. “El nacatamal es mejor. Es más grande y tiene más sabor que el tamal navideño de Costa Rica. El vigorón también es mejor allá. Ya no hay que pelear por la Isla Calero ni por el río San Juan”, dijo en tono humorístico en momentos en que la “Sele” ocupa de la ayuda de Nicaragua para salvar la eliminatoria.

“Hoy tenemos que ser más hermanos que nunca. Más unidos que nunca. Tienen que ganarle, por favor, este martes a Haití. Nosotros debemos ganarle a Honduras para pasar al Mundial”, pidió la tica.

Pamela Muñoz ha destacado por su trabajo junto a Gerald Piqué y entrevistas junto a Óscar 'el Macho' Ramírez. (Instagram)

El pedido llamó la atención del público. Surgió horas después de la derrota 1-0 de Costa Rica ante Haití en Curazao. Ese resultado dejó en riesgo la clasificación a la Copa del Mundo.

Pamela Muñoz es amante del deporte. Ella participó en eventos digitales internacionales, entre ellos estuvo la Kings League junto a figuras como el exfutbolista Gerard Piqué. También formó parte de La Velada del Año, organizada por el español Ibai Llanos.