Premios Nacionales de Cultura 2025: Otto Apuy recibió el Magón en una gala marcada por fuerte consigna social

El artista guanacasteco Otto Apuy (al centro) recibió el Premio Nacional de Cultura Magón con un sombrero guacasteco bien puesto. Lo acompañan el ministro de Cultura Jorge Rodríguez y otros ganadores de este galardón: Arabella Salaverry, Julieta Dobles y Manuel Monestel.

En una noche cargada de emotividad y arte, el Ministerio de Cultura y Juventud entregó los Premios Nacionales a los creadores e impulsores del arte de Costa Rica. La gala se realizó este martes 5 de mayo en el escenario del Teatro Nacional, en San José, con la participación de los galardonados, autoridades culturales de nuestro país y agrupaciones artísticas.

“En este espacio se exaltó el talento, la trayectoria y el compromiso de personas y colectivos cuyo trabajo no solo preserva saberes, sino que también transforma comunidades y fortalece la vida cultural costarricense”, manifestó el ministerio en un comunicado de prensa sobre la actividad.

El máximo reconocimiento de la celebración, el Premio Nacional de Cultura Magón, fue entregado al artista guanacasteco Otto Apuy, en reconocimiento a la profundidad, consistencia y vigencia de su aporte al pensamiento cultural y a las manifestaciones artísticas del país.

El premio Pío Víquez, de periodismo, lo recibió el equipo de 'Interferencia' de Radios UCR por una serie de trabajos de investigación sobre abusos sexuales. (Cortesía Radios UCR)

“Para mí (este premio) tiene un gran significado, porque siempre he querido que Guanacaste fuera reconocido con un Premio Magón. Para mí es un gran orgullo como guanacasteco recibirlo. Es un reconocimiento muy importante para nuestra provincia tan creativa y tan cultural”, expresó Apuy a La Nación, el día en que se enteró del galardón.

Y así, uno a uno, con actos culturales amenizando la ocasión, fueron subiendo los diferentes ganadores, entre ellos Florentino Hernández Hernández, Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores; y el equipo del programa Interferencia, de Radios UCR, que fue reconocido por su trabajo periodístico en investigación sobre abusos sexuales y psicológicos.

En la ceremonia, el ministro de Cultura Jorge Rodríguez, junto a galardonados con el Magón en años anteriores como Arabella Salaverry, Julieta Dobles y Manuel Monestel, fueron los encargados de entregar los reconocimientos. Durante la gala, además, se recordó a figuras del medio cultural, las artes y la investigación que durante el 2025 y 2026 partieron, como Lucho Barahona y Adrián Goizueta.

A continuación, un resumen de la ceremonia en imágenes.

La ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura se realizó en el Teatro Nacional. Como detalle especial, para esta actividad se subió el piso del recinto y se quitaron las butacas, por lo que los invitados disfrutaron de la gala y de sus actos culturales en cómodas mesas. (Cortesía MCJ)

La música fue protagonista durante la ceremonia de entrega de Premios Nacionales en el Teatro Nacional. (Cortesía MCJ)

Una talentosa pianista amenizó la gala de entrega de los Premios Nacionales de Cultura, que reconocen la labor de creadores, gestores, prensa y autoridades de las artes. (Cortesía MCJ)

Los palcos del Teatro Nacional fueron el aposento de un coro, el cual llenó de magia y sonoridad a la noche. (Cortesía MCJ)

Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti

Bidimensional: Laura Astorga Monestel, por Soy la belleza humana .

. Tridimensional: José Daniel Gómez, por Ecos de un jardín .

. Otros Medios: Aysha Morales y Lucía Levy, por Conversaciones pendientes, archivo vivo afrocentrado.

Premio Nacional de Danza Mireya Barboza

Interpretación: Verónica Monestel Chaves, por Los ingenuos. Dirección: Vicky Cortés Ramos, por Su-venir. Diseño: Gustavo Vargas Zamora, por la iluminación de La piel que narra.

Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia

Dirección: Gabriela Quirós, por I Love Franky .

. Diseño: Sonia Suárez, por Corazón gaseado .

. Actuación: Alice García, por La audición, de Chéjov.

Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural

William Jiménez Araya.

Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta

Roxana Hidalgo Xirinachs, por Arquitectas de la palabra. Praxis política de las trabajadoras domésticas.

Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas

Ejecución Musical: Ricardo Alvarado Hernández, por Trópico Timpani Concerto , de Daniel Quesada.

, de Daniel Quesada. Composición: Eddie Mora Bermúdez, por Ecos del Guernica .

. Dirección: Alejandro Gutiérrez Mena.

Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría

Ensayo: María Bonilla.

Dramaturgia: Antonio Yglesias.

Poesía: José Ricardo Chaves.

Novela: Rodolfo Arias Formoso.

Cuento: Isabel Gamboa Barbosa.

Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez

Equipo de Interferencia, Radios UCR.

Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge