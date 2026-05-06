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Premios Nacionales de Cultura 2025: Otto Apuy recibió el Magón en una gala marcada por fuerte consigna social

Este martes 5 de mayo, en el Teatro Nacional, se realizó la ceremonia de entrega de los galardones culturales. Vea lo que sucedió en imágenes

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Por Jessica Rojas Ch. y Juan Pablo Sanabria
Gala de entrega de Premios Nacionales de Cultura 2026
El artista guanacasteco Otto Apuy (al centro) recibió el Premio Nacional de Cultura Magón con un sombrero guacasteco bien puesto. Lo acompañan el ministro de Cultura Jorge Rodríguez y otros ganadores de este galardón: Arabella Salaverry, Julieta Dobles y Manuel Monestel. (Cortesía MCJ)







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Premios NacionalesMagónPío Víquez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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