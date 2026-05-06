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Programa ‘Interferencia’ recibe el Pío Víquez entre ovaciones y lanza poderoso mensaje en el Teatro Nacional

Al recibir su estatuilla, en la gala de los Premios Nacionales de Cultura, el equipo de periodistas portó una pancarta que no pasó desapercibida

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Por Juan Pablo Sanabria
Interferencia, Pío Víquez
La directora Hulda Miranda (izquierda, vestido beige) y el resto del equipo de 'Interferencia' fue ovacionado al recibir el Pío Víquez. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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