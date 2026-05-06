Programa ‘Interferencia’ recibe el Pío Víquez entre ovaciones y lanza poderoso mensaje en el Teatro Nacional

La directora Hulda Miranda (izquierda, vestido beige) y el resto del equipo de 'Interferencia' fue ovacionado al recibir el Pío Víquez.

El equipo del programa Interferencia, de Radios UCR, realizó un llamativo acto al recibir el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, durante la gala de entrega de los galardones de Cultura, realizada en el Teatro Nacional este martes 5 de mayo.

Los representantes del espacio decidieron ir más allá del trámite de subir al escenario, tomar el reconocimiento y volver al asiento. Por ello, en las tablas del histórico recinto sostuvieron una pancarta de gran tamaño con una fuerte consigna.

“La prensa independiente no calla aunque el agresor sexual sea entrenador, profesor, sacerdote, diputado o presidente”, se leía en el rótulo.

Su mensaje no fue al azar, sino que es una reafirmación del norte que los llevó hasta ser condecorados con la mayor distinción periodística de Costa Rica, pues fueron premiados por su trabajo en investigación sobre abusos sexuales y psicológicos.

Según se aprecia en un video compartido por el programa en redes sociales, el público respondió con una sentida ovación para los periodistas de Interferencia Hulda Miranda, David Chavarría y María Laura Cordero.

Además, en dicha publicación, detallan los motivos por los que posicionaron el mensaje en la gala.

“Desde el equipo de Interferencia consideramos que recibir el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, en este contexto, conlleva también una responsabilidad. No queremos limitarnos a recibirlo, buscamos aprovechar ese espacio para visibilizar temas que nos preocupan y que requieren atención pública”, escribieron.

Los tres trabajos que le valieron la distinción al equipo de Interferencia —conformado por Hulda Miranda Picado, Sharon García Cavallini, María Laura Molina Cordero y David Chavarría Hernández— son los siguientes:

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