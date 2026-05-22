¿Por qué Araya Vlogs ‘no graba videos en Costa Rica’? El creador de contenido aclaró las dudas de sus seguidores

El reconocido creador de contenido costarricense Araya Vlogs respondió a una pregunta que le hacen seguido en sus redes sociales y tiene que ver con la grabación de contenido en Costa Rica, ya que se le ve mucho en países europeos, asiáticos y, últimamente, en México.

“Muchos de ustedes me preguntan por qué no grabo en Costa Rica, y en realidad es el país que más he grabado; hay más de cien videos de Costa Rica en el canal”, explicó.

Además, dio a conocer que le gustaría volver a algunos de los sitios donde grabó en el país que tanto ama.

“Lo que pasa es que muchos videos los grabé en el inicio; me gustaría regrabar muchos lugares con otros ojos y una mejor calidad. ¿Igual los verían?” le lanzó la pregunta a sus seguidores.

Según el canal de YouTube del tico, algunos de los lugares que ha visitado en territorio costarricense son territorios indígenas en Talamanca, la zona Sur, Tortuguero, Guanacaste y muchos más.

Araya es conocido por dar a conocer las diferentes culturas, mostrar su forma de vivir, costumbres y hasta dar a conocer sus comidas: desde lo más extraño y poco conocido hasta grandes destinos.