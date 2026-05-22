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¿Por qué Araya Vlogs ‘no graba videos en Costa Rica’? El creador de contenido aclaró las dudas de sus seguidores

El creador costarricense es uno de los youtubers más exitosos del país

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Por Fiorella Montoya
Araya Vlogs
Araya Vlogs desea regrabar sus videos de Costa Rica. (Araya Vlogs)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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