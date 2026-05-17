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Araya Vlogs mostró cómo viven familias dedicadas a una práctica que causa asombro: cría y consumo de ratas

El youtuber mostró cómo funciona el comercio, crianza y consumo de ratas en una región agrícola asiática y hasta probó uno de los platillos

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Por Fiorella Montoya
Araya Vlogs mostró la realidad de un mercado en Vietnam.
Araya Vlogs mostró la realidad de un mercado en Vietnam. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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