Araya Vlogs mostró cómo viven familias dedicadas a una práctica que causa asombro: cría y consumo de ratas

El reconocido youtuber costarricense Araya Vlogs cada vez sorprende más con sus videos. Recientemente se adentró en la República Socialista de Vietnam, donde conoció una región en la que crían, consumen y venden ratas.

Según dijo, esa región agrícola es casi del tamaño de Costa Rica y el negocio de las ratas se convirtió en parte de la economía local.

“Lo que vamos a ver, lo vamos a ver con respeto. Yo sé que en Latinoamérica, en Europa, esto es muy mal visto, pero aquí ni siquiera es un tabú. Este es el centro de distribución de ratas en Vietnam. Se dice que en este país se come lo que se mueva, así que de aquí se envían ratas a otras partes del país”, afirmó al inicio del video.

El reconocido creador de contenido dio diversos datos culturales y mostró cómo es la vida de quienes crían estos animales. Contó que hay tres tipos: ratas gigantes, medianas y ratoncitos; estos últimos son utilizados para la crianza de halcones y serpientes.

Araya relató que esas ratas no son de caño, sino que provienen de las plagas que se reproducen en las cosechas de arroz, ya que el país cuenta con aproximadamente siete millones de hectáreas de arroceras.

Además, se adentró en los comercios locales y hasta probó una sopa de rata, la cual, según dijo, no estaba mal de sabor, pero tenía mucho hueso y poca carne.