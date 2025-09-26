Policía mexicana arrestó a hombre que compró en Walmart un televisor con el precio equivocado; vea lo que sucedió

En Ciudad del Carmen, México, un hombre compró un televisor de 70 pulgadas en Walmart a unos ¢15.000 debido a un error de sistema.

Un error en el sistema de precios de un Walmart en Ciudad del Carmen, México, provocó un incidente que terminó con un cliente detenido y un televisor decomisado.

La situación ocurrió el pasado viernes 19 de setiembre, en el local comercial una pantalla Philips de 70 pulgadas se exhibía en 547 pesos mexicanos, unos ¢15.000.

Un cliente aprovechó el precio exhibido, realizó la compra y presentó el comprobante en caja. Al intentar salir con el televisor, empleados de la tienda bloquearon su paso y señalaron que se trataba de un error del sistema.

LEA MÁS: Joven costarricense pidió computadora por Temu y esto fue lo que le llegó: ‘Es de no creer’

El altercado desató la molestia de otros compradores, quienes reclamaron que también se les respetara el precio mostrado. La tensión escaló hasta el punto de que guardias de seguridad y policías llegaron para contener la situación.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Fiscalía con el televisor y su factura para rendir su declaración, señalaron medios regionales. Hasta el momento, Walmart no ha emitido una posición oficial sobre lo sucedido.