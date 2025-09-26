Viva

Policía mexicana arrestó a hombre que compró en Walmart un televisor con el precio equivocado; vea lo que sucedió

El sujeto adquirió el televisor con el precio señalado en la etiqueta, pero fue intervenido al salir del local. El caso ha causado indignación

Por Fiorella Montoya
En Ciudad del Carmen, México, un hombre compró un televisor de 70 pulgadas en Walmart a unos 15.000 debido a un error de sistema.
En Ciudad del Carmen, México, un hombre compró un televisor de 70 pulgadas en Walmart a unos ¢15.000 debido a un error de sistema. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







