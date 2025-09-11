Walmart Costa Rica abre vacantes de empleo en varias localidades: requisitos, sedes y cómo postularse

Walmart Costa Rica anunció la apertura de plazas laborales para el puesto de regente farmacéutico en sus tiendas Masxmenos y Maxi Palí, ubicadas en distintos puntos del país.
Los puestos están disponibles en modalidad tiempo completo y parcial, y se encuentran en:
- Turrialba Norte
- Puntarenas
- San Rafael Abajo de Desamparados
- San Antonio de Desamparados
- Playas del Coco
- Agua Caliente de Cartago
- Tibás
- Tamarindo
- Santa Cruz
- Alajuela
- Heredia.
La empresa informó que los interesados pueden aplicar mediante el enlace: https://talkpu.sh/NLJ0K4vJ.
Es indispensable contar con licenciatura en Farmacia y estar incorporado al Colegio de Farmacéuticos.
La compañía resaltó que busca personas que deseen integrarse a un equipo que promueve el desarrollo profesional y personal, y que fomenta un ambiente laboral que impulsa el crecimiento de sus colaboradores.
Las plazas disponibles ofrecen beneficios como bonificaciones por resultados, descuentos en tiendas, subsidio de alimentación y seguro de vida.
