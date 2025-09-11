Economía

Walmart Costa Rica abre vacantes de empleo en varias localidades: requisitos, sedes y cómo postularse

Masxmenos y Maxi Palí tienen opciones de empleo para farmacéuticos en distintos puntos del país, tanto en jornada completa como parcial

Por Jailine González Gómez
Walmart abre vacantes para regentes farmacéuticos en 12 localidades. Es necesario tener título universitario e incorporación al Colegio.
Walmart abre vacantes para regentes farmacéuticos en 12 localidades. Es necesario tener título universitario e incorporación al Colegio.







