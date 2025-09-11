Walmart Costa Rica abre vacantes de empleo en varias localidades: requisitos, sedes y cómo postularse

Walmart abre vacantes para regentes farmacéuticos en 12 localidades. Es necesario tener título universitario e incorporación al Colegio.

Walmart Costa Rica anunció la apertura de plazas laborales para el puesto de regente farmacéutico en sus tiendas Masxmenos y Maxi Palí, ubicadas en distintos puntos del país.

Los puestos están disponibles en modalidad tiempo completo y parcial, y se encuentran en:

Turrialba Norte

Puntarenas

San Rafael Abajo de Desamparados

San Antonio de Desamparados

Playas del Coco

Agua Caliente de Cartago

Tibás

Tamarindo

Santa Cruz

Alajuela

Heredia.

La empresa informó que los interesados pueden aplicar mediante el enlace: https://talkpu.sh/NLJ0K4vJ.

Es indispensable contar con licenciatura en Farmacia y estar incorporado al Colegio de Farmacéuticos.

La compañía resaltó que busca personas que deseen integrarse a un equipo que promueve el desarrollo profesional y personal, y que fomenta un ambiente laboral que impulsa el crecimiento de sus colaboradores.

Las plazas disponibles ofrecen beneficios como bonificaciones por resultados, descuentos en tiendas, subsidio de alimentación y seguro de vida.

LEA MÁS: Famosas cadenas de comida rápida abrieron 350 vacantes de empleo en todo el país: entérese de cómo aplicar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.