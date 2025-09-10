Economía

Famosas cadenas de comida rápida abrieron 350 vacantes de empleo en todo el país: entérese de cómo aplicar

Burger King, Juan Valdez Café, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes buscan personal para nuevos locales en Costa Rica

Por Jailine González Gómez
Las cadenas contratarán 350 personas en setiembre y octubre para sus nuevos restaurantes.
