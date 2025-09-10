Famosas cadenas de comida rápida abrieron 350 vacantes de empleo en todo el país: entérese de cómo aplicar

Las cadenas contratarán 350 personas en setiembre y octubre para sus nuevos restaurantes.

Las cadenas de comida rápida Burger King, Juan Valdez Café, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes iniciaron un proceso de contratación de 350 nuevos colaboradores durante setiembre y octubre.

El plan responde a una nueva etapa de expansión, con la apertura de varios restaurantes dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Esto abre oportunidades de empleo en distintas regiones del país.

¿Qué puestos están disponibles?

Las vacantes incluyen:

Auxiliares de cocina

Cajeros

Anfitrionas

Asistentes administrativos

Gerentes de restaurante

Los principales requisitos son:

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos

Contar con título y carné de manipulación de alimentos vigente

Otros requisitos, no obligatorios, son tener tercer año de colegio aprobado y experiencia previa en restaurantes de comida rápida.

¿Cómo aplicar a los empleos?

Quienes estén interesados pueden:

Enviar el currículum al correo: reclutamiento@aegroupcr.com

reclutamiento@aegroupcr.com Llevarlo directamente a los restaurantes en construcción cerca de su lugar de residencia

Actualmente estas cadenas cuentan con 68 restaurantes y cerca de 1.000 colaboradores en Costa Rica. Con estas contrataciones, la planilla crecerá un 35%.

Actualmente, Burger King tiene 45 restaurantes; Juan Valdez Café, 5; Domino’s Pizza, 12; Arby’s, 4; y Popeyes, 2.

