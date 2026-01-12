Policía huye tras ser descubierto extorsionando a un conductor: vea el impactante momento

El supuesto acto de corrupción vial fue captado por la reportera Kariana Colmenero de 'TV Azteca', en México.

El intento de extorsión de un supuesto policía de tránsito de México fue captado en video por la reportera de TV Azteca, Kariana Colmenero, y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 8 de enero, en el municipio de Naucalpan, cuando la periodista mexicana de 29 años registró el momento en el que el agente intentaba extorsionar a un conductor con placas extranjeras.

El video que captó ‘TV Azteca’

De acuerdo con TV Azteca las cámaras registraron al presunto policía pidiéndole una “mordida” al conductor del vehículo.

El automovilista aseguró a Colmenero que, a pesar de contar con “todos los permisos necesarios” para circular legalmente en el país, fue extorsionado por el oficial, quien le exigía una “mordida” de 5.200 pesos mexicanos (aproximadamente ¢145.000) y lo amenazó con quitarle el vehículo si no pagaba la supuesta “fianza”.

Cuando la reportera intentó entrevistarlo, el hombre con casco blanco empezó a huir del lugar. Al percatarse de que Colmenero lo seguía, el sujeto corrió hasta reunirse con un grupo de supuestos agentes en la siguiente calle. Momentos después, todos subieron a sus motocicletas y escaparon.

Tras la difusión del video y las denuncias en redes sociales, la Guardia Municipal de Naucalpan emitió un comunicado oficial, informando que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso reportado por Azteca Noticias.

En el texto, las autoridades recalcaron que “se rechaza cualquier acto de corrupción” y exhortaron a la ciudadanía a denunciar conductas sospechosas, irregularidades o abusos cometidos por servidores públicos del municipio.