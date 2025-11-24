¿Cómo es vivir en 14 m²? Esta joven mostró su diminuto apartamento en Japón y sorprendió a todos

Una joven brasileña llamó la atención en redes sociales al mostrar su apartamento de apenas 14 m² ubicado en Tokio, Japón.

En uno de sus videos más populares, la creadora de contenido Giovanna Matsunaga planteó a sus seguidores una pregunta directa: ¿Usted podría vivir en 14 m²?

El recorrido que mostró en redes sociales incluyó una cama suspendida sobre una escritorio multifuncional, espacio que utiliza para comer, estudiar, grabar videos y realizar su rutina diaria. Debajo del mueble colocó una mininevera y cajas organizadoras para ropa poco utilizada.

El apartamento también cuenta con una cocina estrecha, que la joven apodó la cocina de Barbie. Allí se encuentran una pequeña estufa, un fregadero y un armario compacto. Junto a este espacio colocó tres electrodomésticos esenciales para su estilo de vida compacto: una olla arrocera, un microondas y una freidora de aire.

Giovanna nació en Japón y es hija de padres brasileños descendientes de japoneses. Aunque nació en territorio japonés, posee nacionalidad brasileña, ya que el sistema legal nipón se rige por el principio de jus sanguinis (derecho de sangre ), donde la ciudadanía se transmite por la nacionalidad de los progenitores. Visitó Brasil por primera vez a los 10 años, cuando pasó tres meses de vacaciones.

Además del video sobre el apartamento, viralizó varios contenidos sobre costumbres japonesas poco conocidas fuera del país asiático. Entre ellas, mostró cómo los baños japoneses se dividen en dos partes: una para el inodoro, que incluye una pequeña pila sobre el tanque para lavar las manos y reutilizar el agua, y otra para el baño, que generalmente cuenta con una bañera.

En otro video, explicó que es común encontrar un panel de control en la pared del baño que permite regular la temperatura del agua. También destacó que las paredes están construidas en madera y cubiertas con papel tapiz, lo cual facilita la flexibilidad de las estructuras en caso de sismos. Sin embargo, esto hace que el aislamiento acústico sea mínimo, por lo que relató que puede escuchar a su vecino cantar, y viceversa.

Otra particularidad que mostró es que todas las ventanas tienen malla protectora para impedir la entrada de insectos. Finalmente, mostró que las puertas del apartamento son magnéticas, lo que permite colocar imanes directamente sobre su superficie.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.