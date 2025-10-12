Ciencia

El edificio más angosto del mundo tiene 4 apartamentos y mide menos que un automóvil

Este edificio en Tokio se viralizó por su estructura triangular, su diseño compacto y un alquiler que ronda los $266 mensuales

Por O Globo / Brasil / GDA
Una estructura angosta en Tokio se volvió viral por su diseño triangular y apartamentos diminutos pero funcionales.
Una estructura angosta en Tokio se volvió viral por su diseño triangular y apartamentos diminutos pero funcionales. (@TokyoLens/Captura Youtube)







