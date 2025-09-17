¡Pobre Meneito! No le fue nada bien en la carrera de botargas de Saprissa, pero se ganó el corazón de la afición

El personaje de Meneito en la carrera de botargas de Saprissa fue toda una sensación.

El fútbol quedó de lado por un momento y la sensación del partido entre Saprissa y Guadalupe este domingo 14 de setiembre fueron las botargas que hicieron las delicias del público en la ya tradicional carrera que organiza el club morado. Pero entre peluches e inflables, hubo un personaje que se robó la atención de muchos: Meneito.

El pobre Meneito, porque así hay que decirlo, sufrió al máximo con los obstáculos que pusieron en la cancha del Monstruo, quien fue el anfitrión de la colorida competencia que llenó de risas a los aficionados del balompié.

TikTok es la prueba de que al pobre Meneito no le fue nada bien en la carrera y que, más bien, terminó gracias a la ayuda de otros personajes y del equipo de producción de la competencia.

Le costó correr, se cayó, necesitó ayuda para pasar los obstáculos... hasta el Monstruo Morado y la Lora de Naranitas lo ayudaron a terminar la carrera... pero ¡lo logró!

Usuarios en redes sociales gozaron a más no poder con los videos de Meneito en la carrera de botargas de Saprissa. TikTok se llenó de divertidos clips protagonizados por el personajeque,e al final, fue uno de los más aplaudidos de la actividad.

¡Te queremos mucho, Meneito que lo diste todo en la competencia!