¡Pobre Meneito! No le fue nada bien en la carrera de botargas de Saprissa, pero se ganó el corazón de la afición

Este domingo 14 de setiembre se realizó la ya tradicional competencia de personajes de peluche e inflables en el estadio morado

Por Jessica Rojas Ch.
Meneito carrera de botargas Saprissa
El personaje de Meneito en la carrera de botargas de Saprissa fue toda una sensación. (Captura de video)







