Por si se lo perdió: esto ocurrió en el Ricardo Saprissa al medio tiempo

Si usted no pudo asistir al Estadio Ricardo Saprissa, o sí estuvo pero, por alguna razón, se perdió lo que pasó en el medio tiempo del partido de Saprissa contra Guadalupe, no se preocupe: aquí revivimos lo sucedido.

¿Qué pasó? Bueno, fue la cuarta edición de la carrera de botargas (mascotas de empresas), y este año contó con varios obstáculos para los participantes, quienes tuvieron algunas dificultades para superar el zigzag (cilindros), el laberinto (vallas), la piscina (rampa con bolitas), el relevo de faroles y el sube y baja (plataforma tambaleante).

Además, Javi, ganador del año pasado (de Grupo Monge), debió arrancar 10 segundos después de que comenzó la competencia, debido a que el disfraz del participante no es de cuerpo entero, sino de la cintura hacia arriba, lo que le dio ventaja en la prueba anterior.

En total participaron 30 botargas, incluido el Monstruo Morado. Debido a las celebraciones de la Independencia, también tuvieron que llevar un farol durante parte del recorrido.

La carrera de botargas en el Estadio Ricardo Saprissa, estuvo muy entretenida. (John Durán /John Durán)

Lula, la simpática vaquita de Dos Pinos, fue la vencedora en esta competencia. Desde los primeros metros se mostró segura y, para la ocasión, lució incluso una falda campesina, en el marco de las celebraciones de los 204 años de Independencia.

La Vaca Lula corrió con falda y no le estorbó para ganar la prueba. (JOHN DURAN/John Durán.)

Desde que arrancó, Lula se robó el show y el aplauso de niños y adultos, mientras que Meneíto provocó las risas de todos al llegar de último. Casi que tuvieron que empujarlo para que finalizara la competencia, que se efectuó en la gramilla del estadio morado.