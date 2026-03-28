Una madre que desapareció durante 24 años se reencontró con su hija: así fue el impactante momento

Michele Hundley Smith vivió durante años cerca de su hija, pero pasaron más de dos décadas sin que se vieran ni tuvieran contacto.

Dos décadas después de haber desaparecido sin dejar rastro, Michele Hundley Smith volvió a ver a su hija Amanda en un encuentro cargado de lágrimas, asombro y emociones difíciles de describir.

El reencuentro ocurrió el jueves 26 de marzo, frente al tribunal del condado de Rockingham, en Carolina del Norte, Estados Unidos donde la mujer de 62 años debía presentarse por un caso pendiente de conducción bajo influencia del licor desde el 2001.

Ahí la esperaba Amanda Smith, la hija que desde su adolescencia buscaba respuestas sobre la desaparición de su madre y que viajó hasta el tribunal para acompañarla en esa jornada.

“Solo tenemos una vida, y quiero a mi mamá en ella”, expresó la joven al medio local WXII, poco después del encuentro, que fue captado por las cámaras de varios noticieros.

El nombre de Michele Hundley Smith dejó de aparecer en los registros familiares en diciembre de 2001, cuando tenía 38 años y salió de su casa en Rockingham rumbo a un supermercado en Virginia para hacer compras navideñas.

Nunca volvió. Su esposo reportó la desaparición semanas después, y desde entonces el suceso quedó envuelto en incertidumbre y se convirtió en un archivo más de los casos sin resolver del condado.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la revista People pocas semanas después de su desaparición se emitió una orden de arresto en su contra por no presentarse a un juicio relacionado con un cargo de conducción bajo los efectos del alcohol.

Esa fue la última pista concreta antes de que su rastro se esfumara, pese a años de investigaciones y llamados públicos de las autoridades para obtener información.

El misterio resurgió en 2020, cuando el programa Dateline NBC retomó la historia en un reportaje especial sobre personas desaparecidas. En esa oportunidad, Amanda —que tenía 14 años cuando su madre desapareció— relató la confusión y el dolor que la acompañaron por años: “Era solo una adolescente y realmente no sabía qué hacer”, confesó a NBC.

Un reencuentro lleno de emociones… y de preguntas

El giro decisivo llegó a inicios de 2026, cuando nuevos datos condujeron a los detectives hasta Michele, que seguía viviendo en Carolina del Norte, a dos horas de su antiguo hogar.

Según confirmó la oficina del sheriff de Rockingham, el 20 de febrero lograron contactarla y comprobaron que estaba “viva y bien”, aunque su ubicación exacta se mantuvo en reserva por petición de la propia mujer.

Días después, el 25 de febrero, Smith fue arrestada por la orden judicial pendiente desde 2001 y liberada tras pagar una fianza.

En su declaración a los investigadores, aseguró que abandonó su hogar por “problemas domésticos”, aunque los registros policiales no contienen denuncias previas por violencia ni indicios de un acto criminal relacionado con su desaparición.

Tras conocerse que su madre fue localizada, Amanda compartió una sentida reflexión en sus redes sociales, donde durante años había mantenido viva la búsqueda.

“Estos últimos días han sido un torbellino de emociones. Estoy extasiada, enojada, con el corazón roto... Mi mamá es solo humana como todos nosotros”, escribió, intentando procesar el impacto de la noticia.

Aunque la mujer reconoce que no sabe si la relación con su madre podrá reconstruirse por completo, también admite sentirse aliviada de saber que está viva después de tanto tiempo.

“Gracias de nuevo a todos por su apoyo, amor y empatía”, agregó en su mensaje, dirigido a las personas que la acompañaron durante la larga búsqueda y compartieron su historia en medios y plataformas digitales.

El reencuentro de madre e hija, ocurrido frente al tribunal y captado por las cámaras locales, puso fin al silencio de más de dos décadas en el caso de esta madre desaparecida.

Para Amanda, fue la primera vez en 24 años que pudo mirar de nuevo a los ojos de la mujer que un día se marchó sin despedirse, en un abrazo que mezcló alivio, cariño y una larga lista de preguntas aún sin respuesta.