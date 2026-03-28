Planeta insólito

Una madre que desapareció durante 24 años se reencontró con su hija: así fue el impactante momento

Tras salir a hacer compras, nadie volvió a saber de ella; años más tarde, cuando fue localizada, reveló qué fue lo que ocurrió

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Por Fátima Jiménez
Madre e hija
Michele Hundley Smith vivió durante años cerca de su hija, pero pasaron más de dos décadas sin que se vieran ni tuvieran contacto. (Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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