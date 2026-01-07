Mujer descubre que la médica que atendió el parto de sus hijos era su amiga de la infancia

Un reencuentro inesperado salió a la luz cuando una mujer identificó en antiguas cartas escolares el nombre de la médica que años después atendió sus embarazos y partos.

Una mujer en Estados Unidos descubrió que la obstetra que acompañó sus embarazos y el nacimiento de sus hijos era la misma amiga con la que intercambió cartas en la infancia, más de 30 años atrás. El hallazgo ocurrió de forma inesperada durante una visita familiar y reveló una conexión que atravesó décadas sin que ninguna lo supiera.

La protagonista es Megan Lewis, quien durante el feriado de Acción de Gracias visitó la casa de sus padres en Pensilvania. Al revisar una caja con recuerdos escolares, encontró cartas escritas en los años 1990, cuando cursaba la escuela primaria. Se trataba de correspondencia intercambiada con una amiga de otro centro educativo, como parte de una actividad escolar.

Al ver el nombre en los sobres, Megan decidió buscarlo en Internet. La sorpresa fue inmediata. La autora de las cartas era la misma médica que atendió sus dos embarazos y los partos de sus hijos años después.

La coincidencia salió a la luz tras una búsqueda en Google, cuando Megan reconoció el rostro de su obstetra en los resultados. En ese momento confirmó que se trataba de Suzanne Pugh, la especialista que la atendía desde 2018, dijo en una entrevista con ABC News.

Megan inició atención con la obstetra en 2018, durante su primer embarazo. Con el paso del tiempo, construyó una relación de confianza, en especial luego de atravesar un periodo difícil antes de su segundo embarazo. La médica mantuvo un acompañamiento cercano y estuvo presente de forma directa en ambos partos.

Tras el nacimiento de los niños, el contacto continuó. Megan solía compartir fotografías y avances importantes de sus hijos con la médica. Sin embargo, ninguna relacionó esa cercanía con un vínculo previo en la infancia.

Las cartas datan de 1994 y 1995. En ese periodo, Suzanne cursaba la secundaria y Megan daba sus primeros años escolares. Ambas participaron en un programa educativo que promovía el intercambio de correspondencia entre estudiantes de distintos colegios.

En las cartas aparecía el nombre completo de Suzanne, aunque con su apellido de soltera, lo que dificultó el reconocimiento inmediato. Al revisar los documentos, Megan no recordaba quién era la remitente, hasta que decidió investigar.

El reencuentro tras más de tres décadas

Luego de confirmar la identidad, Megan contactó a Suzanne y le consultó si recordaba haber tenido una amiga por correspondencia en su adolescencia. La médica no conservaba memoria del intercambio hasta que recibió fotografías de las cartas.

Al ver los escritos, reconoció que eran suyos. La revelación resultó emotiva para ambas. Días después, a inicios de diciembre, se reunieron en la casa de la médica y leyeron juntas las cartas que habían escrito cuando eran niñas.

Aunque ninguna recordaba esa amistad, la conexión adquirió un nuevo significado. Para Suzanne, Megan representó una paciente especial. Para Megan, el descubrimiento transformó por completo la relación profesional que mantuvieron durante años.

La historia dejó al descubierto una coincidencia inesperada que unió la infancia con la maternidad, separadas por más de tres décadas y reunidas por unas cartas olvidadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.