Mujer descubre que la médica que atendió el parto de sus hijos era su amiga de la infancia

Una mujer en Estados Unidos descubre que la obstetra que atendió el parto de sus hijos era su amiga por correspondencia de la infancia, tras hallar cartas escritas hace más de 30 años

Por O Globo / Brasil / GDA
Un reencuentro inesperado salió a la luz cuando una mujer identificó en antiguas cartas escolares el nombre de la médica que años después atendió sus embarazos y partos.
