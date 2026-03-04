Planeta insólito

Pareja dona $120 millones a universidad en Estados Unidos tras salvar la vida de su perro con cáncer

El aporte de Joan y Sanford Weill, motivado por el tratamiento de su perro con linfoma, permitirá construir un hospital veterinario y ampliar la investigación

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La Universidad de California en Davis recibió $120 millones de una pareja agradecida por el tratamiento que salvó la vida de su perro en 2018.
