Pareja dona $120 millones a universidad en Estados Unidos tras salvar la vida de su perro con cáncer

La Universidad de California en Davis recibió $120 millones de una pareja agradecida por el tratamiento que salvó la vida de su perro en 2018.

Una donación de $120 millones transformó la medicina veterinaria en Estados Unidos. El aporte surgió tras la recuperación de un perro que recibió tratamiento contra el cáncer en la Universidad de California, en Davis.

La contribución provino de los filántropos Joan y Sanford Weill, quienes decidieron apoyar a la institución luego de que su mascota, Ángel, fuera atendida allí tras ser diagnosticada con linfoma en 2018.

La universidad informó que el aporte constituye la donación más grande registrada en la historia de la medicina veterinaria a nivel mundial.

El centro académico confirmó la información mediante sus canales oficiales. La institución explicó que el dinero se canalizará a través de la Fundación de la Familia Weill, con el objetivo de fortalecer su escuela de veterinaria.

Como reconocimiento al aporte, la universidad anunció que el centro pasará a llamarse Facultad de Medicina Veterinaria Joan y Sanford I. Weill.

Sanford Weill destacó que la universidad alberga una de las facultades de veterinaria más destacadas del mundo. Señaló que el centro reúne a algunas de las mentes más brillantes en medicina animal y humana. También indicó que la institución prioriza la investigación y la atención compasiva.

La universidad detalló el destino de los recursos. Del total, $80 millones se asignarán a la construcción de un nuevo hospital docente para animales pequeños.

Este proyecto permitirá atender 20.000 pacientes adicionales cada año. El hospital también incorporará tecnologías avanzadas para mejorar los diagnósticos y los tratamientos veterinarios.

El resto de los fondos se dirigirá a investigación clínica y fundamental. El objetivo consiste en impulsar nuevos avances científicos en el campo de la salud animal.

El decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, Mark Stetter, indicó que la donación permitirá acelerar proyectos y enfrentar desafíos urgentes en el ámbito de la investigación. También destacó que el apoyo facilitará pensar en grande y ampliar las capacidades del centro académico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.