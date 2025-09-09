Planeta insólito

Una coincidencia en redes sociales lo llevó a descubrir que tenía hija y nieta en otro país

Un ingeniero brasileño descubrió que tenía una hija de 30 años y una nieta de 11. La revelación cambió su vida y se volvió viral en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
Un ingeniero brasileño descubrió que tenía una hija de 30 años y una nieta. La historia se viralizó y transformó la vida de toda su familia.
Un ingeniero brasileño descubrió que tenía una hija de 30 años y una nieta. La historia se viralizó y transformó la vida de toda su familia.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

