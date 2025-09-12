Planeta insólito

Se enamoró de una chica y su persistencia por conquistarla lo llevó a encontrar su inesperada pasión

Conquistó una pasión inesperada mientras intentaba enamorar a una joven. Hoy vive del teatro y no olvida a su musa inspiradora

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Su amor platónico por Mariana lo llevó a descubrir el teatro. Hoy, Matías Broglia actúa en obras y sueña con cruzar fronteras.
Su amor platónico por Mariana lo llevó a descubrir el teatro. Hoy, Matías Broglia actúa en obras y sueña con cruzar fronteras. (FB/@Matias Broglia/FB/@Matias Broglia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMatías BrogliaTeatro
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.