“Ahí sí ya me desahogué con ella, ya fallecida estuve una hora exacta, solo con ella, abrazándola, tocándole el pelito... no tengo ningún reclamo, solo agradecimiento para mi familia, cuando llegaron me dijeron que me desentendiera de todo... Yuri yo te voy a decir –me reitera, atacado en llanto– este dolor no es nada, con mucho gusto y amor aceptamos este dolor, es como honrarla a ella, esto va a ser pasajero y con los años se va a ir alivianando.... ¿pero sabe qué me alivianó a mí desde el día siguiente, ya cuando estábamos preparando el funeral y eso? Que ese día tuve la certeza total de que el día que yo me muera, sea en un día o en 30 años, ese día me la voy a encontrar a ella, me va a estar esperando y nos vamos a reunir sin nada, caminando, sin silla de ruedas, sin dolor, y nos vamos a abrazar y nos vamos a besar y vamos a repetir el ritual de todas las noches durante tantos años, a ella le encantaba verme llegar y ya después nos abrazábamos y yo le decía: 'Ve mi amor, nos agarramos las manitas, nos abrazamos, nos damos un besito, cerramos los ojitos y nos dormimos... muchas veces nos quedábamos dormidos así, y en eso me despertaba yo y estaba ella ceñida viéndome así, con esos ojotes divinos que tenía... amándome con los ojos”....