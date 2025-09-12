Tecnología

Descubrió el significado de su nombre y decidió cambiarlo con ayuda de ChatGPT

Una mujer de 30 años se sorprendió al conocer el origen de su nombre. La revelación la llevó a cambiarlo en el Registro Civil con ayuda de ChatGPT

Por O Globo / Brasil / GDA
Descubrió que su nombre significaba “lisiada” y lo cambió por Hannah, con ayuda de inteligencia artificial y respaldo de su familia.
Descubrió que su nombre significaba “lisiada” y lo cambió por Hannah, con ayuda de inteligencia artificial y respaldo de su familia. (O Globo/O Globo)







notas iaSUCchatGPTBrasilCambio de nombreIA
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

