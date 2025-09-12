Descubrió el significado de su nombre y decidió cambiarlo con ayuda de ChatGPT

Descubrió que su nombre significaba “lisiada” y lo cambió por Hannah, con ayuda de inteligencia artificial y respaldo de su familia.

Hannah Oliveira Soares Guimarães Mendonça, profesora de 30 años y madre de tres hijos, realizó un cambio radical en su vida. Se deshizo del nombre con el que fue registrada al nacer y eligió uno completamente nuevo. El proceso incluyó el uso de inteligencia artificial y se realizó de manera legal en un mes.

Originalmente se llamaba Cláudia Regina, nombre que sus padres seleccionaron en honor a una tía fallecida durante la infancia. Esa asociación la incomodó desde muy joven. Al casarse en 2015 intentó retirar el segundo nombre en el Registro Civil, pero no tuvo éxito.

LEA MÁS: Los nombres más extraños que una enfermera escuchó en un hospital

Durante una etapa difícil en su vida familiar y financiera, Hannah inició junto a su esposo una campaña de oración. En ese contexto, vio un video sobre el significado de los nombres. Al investigar el suyo, descubrió que en latín se traduce como “manca” o “lisiada”. Esta interpretación reforzó su deseo de cambiarlo.

Reflexionó sobre cómo su vida parecía seguir ese patrón de limitación. A pesar de contar con un título de maestría y múltiples habilidades, sentía que no lograba consolidarse. Esa percepción la convenció de tomar acción.

Hannah recurrió a ChatGPT para encontrar un nombre que representara su personalidad, temperamento y aspiraciones. Luego de recibir varias sugerencias, eligió Hannah, una variante hebrea de Anna, que significa “bendita”.

Ese nombre le resultó significativo por motivos familiares y espirituales. Sus dos hijas se llaman Anna Victória y Anna Gabriela. Además, valoró la raíz hebrea del nombre, ya que su familia es creyente.

Con la decisión tomada, inició el trámite legal. Según las leyes brasileñas, cualquier persona mayor de edad puede cambiar su nombre directamente en el Registro Civil sin necesidad de acudir a un tribunal ni justificar el motivo. Solo se requiere el pago de una tarifa establecida por ley, cuyo monto varía según el estado.

El procedimiento incluyó modificar primero su certificado de nacimiento, luego el de matrimonio, el número de identificación fiscal y, por último, su cédula. También actualizó los documentos de sus hijos, lo cual se realizó sin complicaciones.

Familia aceptó el cambio con naturalidad

La reacción de sus familiares resultó inesperadamente positiva. Temía herir los sentimientos de su abuela, quien había perdido a su hija llamada Regina. Sin embargo, la mujer expresó alegría por la decisión. Sus padres también la apoyaron desde el inicio.

Durante la transición, su entorno inmediato se adaptó paulatinamente. Su esposo fue quien más tardó en llamarla por su nuevo nombre, pero logró acostumbrarse en un mes. En la actualidad, su suegra y su padre aún cometen errores esporádicos, aunque sus amistades se adaptaron sin problemas.

Hannah comentó que cuando alguien se equivoca al nombrarla, lo corrige con amabilidad para no incomodar a la otra persona.

La mujer compartió su experiencia en TikTok y el contenido se viralizó. Su objetivo era informar a otras personas sobre la posibilidad de cambiar legalmente de nombre sin un proceso judicial.

@souhannahmendonca 🔍 Pode mudar o sobrenome no cartório? O que diz a lei? Essa é uma dúvida que me perguntam muito — e a legislação sobre isso evoluiu nos últimos anos. ✨ Desde a Lei 14.382/2022, ficou mais fácil mudar o prenome e o sobrenome no Brasil. A nova lei permite que maiores de 18 anos possam solicitar a mudança de nome diretamente em cartório, sem necessidade de processo judicial, nem justificativa específica. Mas atenção: ➡️ Para mudança de sobrenome, há critérios que precisam ser respeitados. É possível, por exemplo: ✅ incluir sobrenome de família biológica; ✅ retirar sobrenome de ex-cônjuge após divórcio. Por isso, fui conversar com uma funcionária do cartório para esclarecer: 📌 O que é possível mudar? 📌 Quais documentos você precisa? 📌 Quais limites a lei ainda impõe? O nome que carregamos tem um profundo impacto em como nos vemos e nos posicionamos no mundo. Ter consciência das possibilidades legais é um passo de liberdade e intencionalidade. 💛 Assista e entenda seus direitos. 👀 #identidade #significadodosnomes #nome #significadodonome #cartório #mudançadenome #sobrenome ♬ som original - souhannahmendonca

LEA MÁS: Así puede generar una imagen estilo Polaroid con su artista favorito usando inteligencia artificial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.